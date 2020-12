CES 2021 : Samsung annonce l’arrivée du HDR10+ Adaptative

Une technologie qui permettra aux prochains téléviseurs du constructeur coréen de s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante d’une pièce.

On ne compte plus les progrès menés par l’industrie de la tech ces dernières années. À quelques jours du CES 2021, qui se tiendra entièrement en ligne entre le 11 et le 14 janvier prochain, Samsung a poursuivi le bal des annonces, en officialisant la prise en charge de la technologie HDR10+ Adaptative sur ses prochaines smart TV.

Un an après l’annonce du Dolby Vision IQ, largement salué par la presse à l’époque, Samsung semble donc prendre une direction similaire, en proposant sa propre version améliorée de la technologie HDR10. Concrètement, la marque sud-coréenne devrait permettre à ses prochains modèles QLED — y compris la nouvelle gamme 4K annoncée pour 2021, d’utiliser le capteur de luminosité du téléviseur pour restituer la juste luminosité d’une scène en fonction de la lumière ambiante d’une pièce. Il faudra évidemment attendre de voir la technologie en action pour réellement se faire une idée de son efficacité en matière d’immersion. En attendant, cette annonce, qui devrait être faite plus en détail pendant le CES 2021, n’en reste pas moins particulièrement intéressante.

Moins populaire que la dernière norme de Dolby Vision, déjà compatible avec Disney+ et Netflix, le HDR10+ s’offre quant à lui le soutien d’Amazon Prime Video. Espérons simplement que certains téléviseurs Samsung déjà sur le marché bénéficieront eux aussi d’une compatibilité HDR10+ Adaptative rétroactive, via une prochaine mise à jour logicielle.

Un CES 2021 inédit

Lancé le 11 janvier prochain, le CES 2020 se déroulera entièrement en ligne cette année. Une édition All digital marquée par la pandémie mondiale du Coronavirus, mais qui devrait malgré tout nous réserver quelques jolies surprises. En marge de Samsung, le géant LG a également annoncé l’arrivée de ses propres dalles QNED 8K Mini LED.