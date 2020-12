LG présente ses téléviseurs QNED 8K et Mini LED pour 2021

Les prochains téléviseurs commercialisés par la marque à partir de l’année prochaine bénéficieront de la technologie QNED.

Oubliez l’OLED. Tout comme les rumeurs le pressentent déjà sur le prochain iPad Pro, la marque LG a déjà officialisé son passage au LCD QNED pour ses prochains téléviseurs hauts de gamme. Comme d’autres fabricants avant elle, la marque coréenne a en effet annoncé qu’elle s’apprêtait à perfectionner ses écrans LCD pour passer au Mini LED sur ses prochains modèles 4K et 8K, et ainsi réduire l’écart existant actuellement entre LCD et OLED. Une avancée technologique qui permettrait d’opérer “un pas de géant dans la qualité d’image des téléviseurs LCD” a affirmé la marque, à quelques jours du CES 2021 virtuel, qui se tiendra cette année du 11 au 14 janvier.

30 000 LED

Destinée à devenir la nouvelle norme des téléviseurs hauts de gamme de la marque, la technologie QNED consiste en l’accumulation d’un grand nombre de LED de rétroéclairage, jusqu’à 30 000 selon les modèles. De quoi assurer à la dalle une meilleure luminosité, mais aussi une plus grande répartition des sources lumineuses, en proposant des éclairages plus homogènes et mieux contrôlés. Avec un taux de contraste annoncé à 1 000 000 : 1, le Mini LED devrait donc se positionner au coude-à-coude avec ce que propose actuellement l’OLED, tout en bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et d’une compatibilité HDR.

Pour le moment, aucun prix n’a été communiqué par la marque. Il faudra sans doute attendre le CES 2021 pour découvrir plus en détail les possibilités offertes par le QNED. En revanche, on sait d’ores et déjà que LG a vu grand concernant sa nouvelle gamme : au total, ce ne sont pas moins de 10 téléviseurs qui seront commercialisés à partir de 2021, allant de la 4K à la 8K, pour une taille maximale annoncée de 86 pouces. De quoi transformer votre salon en cinéma (presque) grandeur nature, à défaut de pouvoir vous rendre dans de vraies salles obscures.