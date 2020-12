La carte d’identité pour les vélos devient obligatoire

À compter du 1er janvier, ils devront être vendus avec un numéro d’identification unique. Le but de la manœuvre : dissuader les voleurs.

En France, un vélo est volé toutes les minutes. Une situation qui peut pousser les victimes à renoncer à la pratique et privilégier d’autres moyens de transports individuels. Conscient de l’impact positif de la pratique du vélo sur l’environnement, le gouvernement a mis en place une nouvelle réglementation pour la vente de ces derniers. À compter du 1er janvier, ils devront être vendus avec un numéro d’identification unique. Pour les vélos d’occasion vendus en magasin, il faudra fournir ce numéro au client à compter du 1er juillet prochain. La création de cette plaque d’immatriculation sera au frais de l’acheteur, comme c’est le cas pour les voitures par exemple. Si vous disposez déjà d’un vélo, cette mesure ne s’appliquera pas à votre deux-roues, mais vous pourrez tout de même le faire si vous le souhaitez.

Au moment de l’achat donc, ce numéro sera entré dans une base de donnée avec les coordonnées du propriétaire. Cette réglementation vise à dissuader les voleurs de deux-roues et aussi à permettre aux victimes de se les voir restituer lorsqu’ils sont retrouvés par la police par exemple. « Au-delà de l’effet dissuasif, les forces de l’ordre qui seront équipées et formées pour consulter le fichier national pourront directement contacter le propriétaire lorsqu’un vélo est retrouvé » précise les ministère de l’Intérieur et de la Transition écologique dans un communiqué. En cas de revente, le propriétaire devra faire une déclaration auprès de l’APIC (fédération d’usagers, union de professionnels du cycle, professionnels de l’identification) et ainsi effectuer le changement sur la base de donnée. Dans son communiqué, le gouvernement précise en revanche que « le retard sur l’organisation pris pendant la crise sanitaire ne permettra pas à tous les magasins d’être pleinement opérationnels dès le 1er janvier. Une tolérance pour la montée en charge sera donc appliquée pendant le premier trimestre de l’année 2021. »