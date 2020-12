Nintendo dévoile ses jeux indés les plus populaires de 2020

On y retrouve notamment plusieurs gros succès de l’année, largement plébiscités par la critique.

L’année touche à sa fin, c’est le moment ou jamais pour Nintendo de faire le bilan de ses jeux les plus populaires. Et si ses licences maison ont, sans surprise connu un gros succès ces derniers mois, à l’image de Super Mario 3D All Stars, les studios indépendants ne sont définitivement pas en reste. L’occasion pour le géant japonais de nous présenter en vidéo les seize titres les plus populaires de 2020 sur Nintendo Switch.

Les 16 jeux indés les plus populaires de l’année 2020

Hades

Streets of Rage 4

Spiritfarer

Moving Out

Ori and the Will of the Wisps

Carrion

What the Golf?

Shantae and the Seven Sirens

Super Mega Baseball 3

Superliminal

Jackbox Party Pack 7

Sakuna: Of Rice and Ruin

Kentucky Route Zero

Crosscode

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Neon Abyss

Cette année, on retrouve ainsi plusieurs nouveautés dans ce Top 16 spécial Indies. L’occasion de (re)découvrir l’excellent Ori and the Will of the Wisps, sorti en septembre dernier sur la console hybride de Big N, ou encore Streets of Rage 4, le beat’em all également acclamé par les critiques cette année. Plusieurs petits jeux indépendants sont également mis à l’honneur cette année, avec What the Golf, initialement sorti en 2019, et nominé cette année pour le BAFTA Games Award du jeu mobile de l’année. Côté party games (on rappelle que c’est sur ce type de créneau que Nintendo entend habituellement se démarquer de la concurrence), c’est Jackbox Party Pack 7 qui raffle la mise. Si le titre n’a pas la vocation de remplacer notre bon vieux Mario Party, il n’en demeure pas moins un très bon jeu de soirée, parfait pour mettre l’ambiance pendant l’apéro. Une jolie rétrospective, qui nous rappelle à quel point l’année a été riche en sorties vidéoludiques, y compris pour la scène indépendante.