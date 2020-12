Cinéma : en France, la fréquentation a baissé de 70% avec la pandémie

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais 2020 aura été une année noire pour les salles obscures. Fermées une bonne partie de l’année et contraintes à limiter le nombre d’entrées le reste du temps, elles enregistrent une baisse de fréquentation de 70 % par rapport à l’année passée.

2019 était un grand cru pour le cinéma. Cette année-là, plus de 213,3 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles obscures. D’excellents chiffres qui en faisaient la troisième année la plus fréquentée depuis plus d’un demi-siècle et qui donnait bon espoir pour 2020. Si l’année avait bien commencé, notamment avec le succès au box-office français de 1917, la pandémie aura largement ralenti cette dynamique. Après près de six mois de fermeture, le bilan est sans appel. La fréquentation des cinémas français a chuté de plus 70%. Sur les 200 jours restants, elles n’ont enregistré que 65,10 millions d’entrées. Dans son rapport, le CNC indique que seulement 3 films dépassent les deux millions d’entrées, contre environ une vingtaine chaque année depuis 2010. Sur le podium, on retrouve exclusivement des productions américaines avec en première position : Tenet (2,3 millions), suivi de 1917 (2,2 millions) et enfin Sonic (2,1 millions).

Les films français sauvent la mise

Cette année aura été marquée par l’absence des blockbusters hollywoodiens. Cela n’a pas empêché les spectateurs de se rendre dans les cinémas et se tourner vers les productions françaises. Ainsi les films de l’Hexagone ont été vus par 29,9 millions de spectateurs, contre 26,6 pour les productions américaines. « Ce phénomène ne s’était pas produit depuis 14 ans, en 2006 » note le CNC dans son rapport relayé par BFM en partenariat avec l’AFP. Sur le podium des productions françaises les plus populaires en 2020, on retrouve 30 jours max de Tarek Boudali et Les Blagues de Toto avec 1,1 million d’entrées chacun. La comédie de Jean-Pascal Zadi et John Wax, Tout simplement noir, a quant à elle attiré plus de 800 000 spectateurs.

Une réouverture encore incertaine

Si le gouvernement avait annoncé une réouverture des cinémas le 7 janvier prochain, il semblerait que ce ne soit plus vraiment d’actualité. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu’il semblait « très peu probable » qu’elles puissent accueillir à nouveau du public. Il ne précise en revanche pas encore quand cela sera possible.