Indie World : Nintendo tease un direct avec plusieurs nouveaux jeux

Rendez-vous demain soir pour découvrir ce qui s’annonce comme le dernier gros rendez-vous de l’année concernant les nouveautés Nintendo Switch.

L’année touche à sa fin, mais Big N a encore quelques surprises à nous réserver sous le sapin. C’est du moins ce que promet le constructeur nippon, qui vient de teaser l’arrivée d’un nouveau direct demain soir, mardi 15 décembre, à partir de 18 heures heure française. Une ultime vague d’annonces officielles avant 2021, qui devrait être marquée par de nombreuses nouveautés promet déjà Nintendo.

Près de six mois après le dernier rendez-vous de l’entreprise, c’est donc demain que les adeptes de la Nintendo Switch pourront se donner rendez-vous pour découvrir cette nouvelle édition de l’Indie World. Selon les quelques informations déjà teasées par la marque, l’émission devrait être préenregistrée, et durer environ 15 minutes. L’occasion de découvrir bon nombre “d’informations et d’annonces inédites sur les jeux indépendants des partenaires de Nintendo attendus sur Nintendo Switch”, promet le constructeur. Concrètement, si Link ou encore Mario (déjà largement mis à l’honneur cette année dans Super Mario 3D All Stars) devraient cette fois répondre aux abonnés absents, c’est l’ensemble des développeurs tiers qui pourrait être mis à l’honneur à l’occasion de ce nouvel Indie World. Sur le chat de l’évènement, beaucoup espèrent déjà l’arrivée des phénomènes multijoueur Fall Guys ou encore Among Us sur Switch d’ici quelques mois.

Autre nouveauté attendue demain soir, plusieurs informations sur les différentes “mises à jour et nouvelles annonces” attendues dès l’année prochaine sur console Nintendo Switch et Switch Lite. De quoi nous promettre quelques surprises de dernière minute avant la fin de l’année. À noter que le flux vidéo est déjà accessible depuis YouTube. Il vous suffira ainsi de revenir sur cet article ou de vous rendre directement sur la chaîne officielle de Nintendo France pour profiter du streaming live le moment venu.