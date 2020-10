The Batman est reporté jusqu’en 2022 mais Matrix 4 est avancé en 2021

Tandis que la pandémie de COVID-19 se poursuit, la Warner modifie massivement son calendrier. Elle vient notamment de décaler les sorties de « The Batman » et de « Matrix 4. »

La Warner continue de modifier son calendrier de sortie, tandis que la seconde vague de COVID-19 bat son plein. Le studio américain a encore modifié les dates de sortie de quatre de ses plus grosses productions à venir. The Batman, les prochaines aventures du Chevalier Noir sur grand écran, ne sortira finalement ni le 25 juin 2021 – sa date initiale de sortie – ni le 1er octobre de la même année. Le film, mené par Robert Pattinson dans le rôle-titre et réalisé par Matt Reeves, s’est désormais vu assigner la date du vendredi 4 mars 2022 aux États-Unis – si tout va bien d’ici là. La convalescence de Robert Pattinson, précédemment malade du COVID-19, a notamment provoqué des retards. En échange, si l’on peut dire, la sortie de Matrix 4, le quatrième volet de la célèbre saga science-fictionnelle du début des années 2000, a été avancée au 22 décembre 2021. Ce projet de Lana Wachowski devait initialement sortir le 21 mai 2021 avant d’avoir été reporté au 1er avril 2022 suite aux retards dus à la pandémie de COVID-19. Pour information, son acteur principal, Keanu Reeves, interprétera John Wick pour la quatrième fois – non pas pour la Warner, mais pour Lionsgate – le 27 mai 2022 sur grand écran.

Par ailleurs, la sortie de Black Adam, mené et produit par Dwayne ‘The Rock’ Johnson, prévu pour le 22 décembre 2021, n’a finalement plus de date de sortie. Enfin, selon The Verge, s’il n’a pas encore été officialisé, Minecraft le film aurait perdu sa date de sortie du 4 mars 2022. Celle-ci a en effet été prise par le décalage de Dune de Denis Villeneuve. En effet, la Warner n’en est pas à ses premiers reports ces derniers temps. Le mois dernier, la sortie de Wonder Woman 1984 avait été à nouveau repoussée jusqu’au 25 décembre 2020. Ce courant décisionnaire serait aussi dû à la « trop maigre » rentabilité du dernier blockbuster de Christopher Nolan, Tenet. La Warner, comme d’autres studios tels que United Artists pour James Bond, ne veut pas que les conditions pandémiques dans lesquelles le monde continue de vivre ne permettent pas à ses films d’engranger le plus de recettes possibles.

[MAJ] Warner Bros. Pictures a aussi modifié les dates de sortie de deux autres de ses films du DCU : The Flash sortira finalement le 4 novembre 2022, plutôt qu’au 1er juillet 2022, et Shazam! 2 : Fury of the Gods se montrera le 3 juin 2023 au lieu du 2 novembre 2022 (après un premier report).

Résumé des dates de sortie modifiées chez Warner

Wonder Woman 1984 : prévu à l’origine pour la fin d’année 2019, des retards ont reporté sa sortie au 5 juin 2020. La pandémie de COVID-19 a repoussé cette date au 2 octobre 2020, puis, plus récemment, au 25 décembre 2020 .

. Dune : sortie initiale, prévue le 23 décembre 2020, finalement repoussée au 2 octobre 2021 .

. Matrix 4 : au départ prévu pour une sortie le 21 mai 2021, puis repoussée au 1er avril 2022, le film de Lana Wachowski sortira finalement – si tout va bien – le 22 décembre 2021 .

. The Batman : le film de Matt Reeves devait sortir le 25 juin 2021 puis a été décalé au 1er octobre 2021. Jour désormais pris par Dune, The Batman est reporté au 4 mars 2022 .

. The Flash : à l’origine prévu pour le 1er juillet 2022, le film est désormais repoussé au 4 novembre 2022.

Shazam! 2 – Fury of the Gods : sortie initiale, prévue le 1er avril 2022 puis le 2 novembre 2022, désormais reportée au 3 juin 2023.