2020 est enfin finie et on peut se tourner sur 2021 pour une meilleure année. Aussi, toute l’équipe du JournalduGeek.com vous souhaite une Bonne Année 2021.

Voilà, après une année des plus obscures, on peut le dire, il est temps de se tourner vers l’avenir. Il est vrai que l’année dernière fut quelque peu éprouvante avec la pandémie qui s’est généralisée très vite dès la fin du premier trimestre. Entre les confinements, les couvre-feux, les salons et événements annulés, les cinémas et théâtres fermés, la crise économique, on se permet de penser que 2021 sera la lumière au bout du tunnel, enfin ! Dans tous les cas, prenez soin de vous et à faire attention aux autres dans la mesure du possible. On le sent, c’est bientôt la fin, peut-être pas dans les semaines à venir mais dans les prochains mois, c’est certain.

S’il est vrai que l’année qui vient de passer n’a pas été des plus sympathiques, du côté de la hi-tech, elle a été dense, très dense même. Avec les événements physiques annulés, toutes les marques y sont allés de leur événement virtuel. Et le pire, c’est qu’elles ont fait abstraction quelque part de ce que proposait la concurrence. Du coup, cette année, on a eu droit à une multitude de sorties produits mais pas que, de nouvelles marques se sont lancés dans notre pays (Realme et Vivo par exemple). Typiquement, on n’a jamais eu autant de smartphones à tester que cette année, c’en est même devenu éprouvant. Si les smartphones restent bien évidemment le nerf de la guerre, il faut avouer qu’ils se ressemblent de plus en plus et surtout, ils dépassent tellement nos besoins dans la réalité. Aussi, on notera surtout les smartphones pliants de Samsung qui apportent un vrai vent de fraîcheur. On ne sait pas si les smartphones pliants représentent le futur ou pas, mais pour l’instant, ce sont ces smartphones d’un nouveau genre qui nous donne un semblant de futur.

A cela s’ajoute l’univers des jeux-vidéo qui a accueilli tout de même deux consoles de nouvelles générations avec les Sony Playstation 5 et les Xbox Séries X/S. Si les premiers jeux sortis cette année, à part Demon’s Souls, font office de transition, les grosses licences arriveront en 2021 et exploiteront pleinement ces nouvelles consoles. CyberPunk 2077 sera enfin vraiment disponible sur console next-gen avec une vraie version optimisée. En attendant, si la version PC reste et restera sans doute la meilleure version, la version Stadia n’est pas en reste et un an après le lancement de la plateforme de Google, Stadia commence à devenir une solution plus que viable. Il aura donc fallu attendre l’arrivée de jeux AAA, comme à chaque fois en vrai.

Côté pop-culture, on espère bien évidemment du mieux, surtout après une telle année où les cinémas étaient restés fermés une bonne partie du temps. D’ailleurs, le bilan est sans-appel, plus de 70% de fréquentation en moins l’année dernière, ça pique ! Et si on adore le tout dématérialisé, on apprécie toujours une sortie cinéma entre amis avec une expérience tellement différente de notre salon, aussi home-cinema soit-il. En revanche, la multiplication des plateformes de streaming commencent sérieusement à peser sur le porte-feuille. Entre Netflix, Prime Video, Canal+, Disney+, Apple TV+ ou encore OCS (on ose citer Salto ?), on est pas loin de la centaine d’euros mensuels, il est temps de faire un choix ! Après, pour être honnête, on n’a jamais eu autant de choix et de contenus que depuis cette année.

Toute l’équipe du JournalduGeek.com vous souhaite une excellente année 2021. Qu’elle vous apporte du Geek, du Gamer, de la Pop Culture et surtout du bonheur et de la santé.

Anh Phan, Fondateur du JournalduGeek.com