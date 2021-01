Galaxy S21 : Samsung commence à faire monter la sauce

C’est l’un des gros événements du début d’année : la présentation par Samsung de sa nouvelle famille Galaxy S haut de gamme. Le constructeur fait monter la pression avec un premier teaser.

Samsung n’a pas confirmé la date de présentation de ses futurs Galaxy S21, même si la filiale indienne a accidentellement annoncé qu’elle devrait avoir lieu le 14 janvier, pour une commercialisation avant la fin du mois (sans doute le 29 janvier). Le constructeur a lancé son plan de communication avec un premier teaser qui revient sur l’historique de cette gamme.

Des Galaxy S21 qui s’inscrivent dans une histoire

« Un nouveau Galaxy vous attend », annonce Samsung en déclinant les principales innovations des précédents Galaxy S, la famille haut de gamme des smartphones du constructeur. Comme chaque année, les rumeurs s’en sont donné à cœur joie pour dévoiler le Galaxy S21 : en fait, on sait à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur les différents modèles.

Samsung devrait ainsi dévoiler 3 modèles : un Galaxy S21 de 6,2 pouces, un S21+ doté d’une dalle de 6,7 pouces, et un S21 Ultra avec un écran de 6,8 à 6,9 pouces. Les deux premiers auraient un écran plat, la version Ultra présenterait une légère courbure. Le moteur de ces smartphones serait, assez logiquement, un Snapdragon 888 pour une partie du monde, et un Exynos 2100 ailleurs.

Les batteries auraient une capacité de 4.000 mAh (S21), 4.800 mAh (S21+) et 5.000 mAh (S21 Ultra). Au niveau des capacités photographiques, il faut comme à chaque génération s’attendre à du lourd avec un module principal de 12 MP, un grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP pour le Galaxy S21. Le S21+ intégrerait un téléobjectif périscopique, enfin le modèle Ultra proposerait le meilleur bloc photo : capteur principal de 108 MP, ultra grand-angle de 12 MP, zoom 10x de 10 MP et un second zoom 3x de 10 MP. On parie aussi sur de l’enregistrement vidéo 8K pour toutes les versions !

Le Galaxy S21 Ultra pourrait aussi remplacer le Galaxy Note dont Samsung a arrêté la lignée. Par conséquent, c’est ce smartphone qui récupèrerait le stylet S-Pen avec toutes ses fonctionnalités pratiques. Quant au prix, une indiscrétion annonce 849 € pour le Galaxy S21, 1.049 € pour le S21+ et 1.399 € pour le S21 Ultra (chacun avec 128 Go de stockage).