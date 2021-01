Call of Duty : Mobile est le quatrième jeu mobile le plus rentable en Chine. Son succès est tel qu’il génère plus de 14 millions de dollars de dépense pendant sa semaine de lancement.

À la fin d’année 2020, Call of Duty : Mobile est finalement devenu disponible au téléchargement en Chine, une sortie très attendue dans le pays et dont l’engouement s’est fait ressentir. Sensor Tower a matérialisé et a même chiffré cet engouement autour du jeu mobile : 14 millions de dollars. C’est le chiffre des dépenses effectuées dans le jeu entre le 25 décembre 2020 et le 31 décembre 2020. Le jeu Call of Duty : Mobile n’étant arrivé en Chine que depuis le 25 décembre, il réalise une excellente performance pour sa semaine de lancement. Avec ces chiffres impressionnants, Call of Duty : Mobile se fraye déjà un chemin dans le top 4 des jeux les plus rentables en Chine. La première place est détenue par Honor of Kings avec 64 millions de dollars de dépenses. À la deuxième place on retrouve le fameux PUBG Mobile avec 24 millions de dollars. Et enfin la troisième place est occupée par Fantasy Westward Journey avec 23 millions de dollars. Call of Duty : Mobile se place de peu devant Moonlight Blade à la quatrième position de ce classement. En regroupant les dépenses en Chine avec les dépenses mondiales pour la même période, Call of Duty : Mobile accumule plus de 25 millions de dollars.

De manière plus globale, les chiffres du jeu sont aussi excellents : avec un total de 644 millions de dollars de dépenses à travers le monde et plus de 300 millions téléchargements, Call of Duty : Mobile se place comme une référence des jeux mobiles en FPS, après le succès indéniable des jeux Call of Duty sur consoles. Son succès est d’autant plus visible qu’il réalise une performance incroyable en Chine, et donc devient un jeu mobile au rayonnement véritablement mondial après son succès en Europe et, surtout, en Amérique du Nord.