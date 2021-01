L’énorme télescope chinois bientôt ouvert aux scientifiques du monde

Le 1er avril prochain, la Chine va ouvrir les portes de son énorme télescope aux scientifiques du monde entier. En revanche, 90 % du temps d’observation sera consacré aux recherches menées par Pékin.

Plus d’un an après sa mise en service officielle, le télescope FAST va enfin être accessible aux scientifiques du monde entier. C’est l’ingénieur en chef, Jiang Peng, qui a annoncé la bonne nouvelle. À partir du 1er avril prochain, des scientifiques étrangers à la Chine pourront soumettre des candidatures aux Observatoires nationaux d’Astronomie chinois. Une fois que celle-ci auront été traitées, les heures d’observations seront réparties à partir du 1er août. Selon l’ingénieur en chef de FAST, environ 10 % du temps d’observation global sera attribué aux astronomes mondiaux. Les 90 % restants seront consacrés aux recherches menées par Pékin.

Le plus grand radiotélescope parabolique du monde

Construit dans le bassin naturel du comté de Pingtang au sud-ouest de la Chine, ce mastodonte mesure 500 mètres de diamètre et est constitué de 4 450 panneaux métalliques. C’est cette taille monumentale qui lui a valu le surnom de FAST (Five-hundred-metre Aperture Spherical RadioTelescope). Baptisé le Sky eye, il est le deuxième plus grand radiotélescope au monde, juste derrière le RATAN-600 de la Russie. Il sert notamment à imagé les pulsars, des étoiles à neutrons dont le rayon mesure au maximum plusieurs dizaines de kilomètres. Depuis sa création, il a déjà immortalisé 240 pulsars et le plus important d’entre eux a été découvert dans l’amas d’étoiles Messier 92. L’observation de ces phénomènes permettra à terme de mieux comprendre les origines de notre univers, mais aussi à recherche occasionnellement des traces de vie extraterrestre. Son arrivée viendra aussi compenser l’effondrement du radiotélescope Arecibo, survenu le 1er décembre dernier à Puerto Rico. Nul doute donc qu’ils seront nombreux à envoyer leurs candidatures pour pouvoir l’utiliser. Reste à voir désormais quels mystères de l’univers, le Sky Eye chinois tentera de résoudre.