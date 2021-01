CES 2021 : Acer et Samsung annoncent deux nouveaux Chromebook

Les deux géants de la tech ont dévoilé en amont du CES 2021, deux nouveaux modèles de Chromebook.

En marge de certains laptops, qui s’apparentent à de véritables machines de guerre, les Chromebook, basés sur le système d’exploitation de Google ChromeOS sont souvent un bon compromis entre la polyvalence d’une tablette et la puissance d’un ordinateur. Cette année, le CES 2021 accueillera au moins deux nouvelles machines. Alors que la convention – 100% virtuelle cette année à cause du Covid-19, ne débutera que lundi, Samsung et Acer ont déjà donné à voir un aperçu de leur dernier ultraportable.

Acer Chromebook Spin 514

Premier Chromebook à avoir été dévoilé cette année, le Spin 514 d’Acer (et sa version Entreprise) sera le tout premier de la marque à intégrer le processeur mobile AMD Ryzen 3000 série C et la carte graphique AMD Radeon. Pensé pour une utilisation scolaire et professionnelle, l’ultraportable de 14 pouces est livré avec Chrome Enterprise, et bénéficie d’un écran tactile FHD Corning Gorilla Glass. Avec son design compact de 14 pouces, ses charnières à 360° et sa certification MIL-STD 810H, conforme aux normes de solidité de l’armée américaine, le Spin 514 promet déjà de résister aux déplacements à répétition, et de s’imposer comme un très bon support de travail nomade.

Disponible à partir de mars 2021, le Spin 514 sera commercialisé au prix de 599€ pour une configuration allant jusqu’à 16+256 Go de RAM.

Samsung Galaxy Chromebook 2

Après avoir présenté son tout premier Galaxy Chromebook l’année dernière, Samsung pérennise sa position sur le marché de l’ultraportable, avec un modèle moins puissant, mais aussi moins cher. Malgré un châssis similaire à son prédécesseur, le Galaxy Chromebook 2 embarquera en effet un SoC Intel Core-I3 de 10e génération(ou Intel Celeron), boosté par 4 ou 8 Go de RAM. Des caractéristiques techniques qui diffèreront selon les régions de vente.

Avec ses 13,3 pouces de diagonale, l’écran tactile FHD de l’ultraportable sera articulé sur une charnière à 180°. Malgré sa fiche technique légèrement en retrait du premier Galaxy Chromebook, cette seconde itération de l’ultraportable sera en revanche la toute première à bénéficier d’une dalle QLED. Il sera également compatible avec le stylet S-Pen.

Disponible en 64 ou 128 Go de stockage extensible via MicroSD, le Galaxy Chromebook 2 sera commercialisé aux États-Unis à partir de 549,99$. Aucune information n’a encore été communiquée sur une possible arrivée en France.