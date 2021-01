Sony : le 360 Reality Audio arrive sur le streaming vidéo

Sony continue d’investir dans le 360 Reality Audio. La marque annonce que la technologie serait bientôt disponible sur une sélection de vidéo en streaming. Pour le lancement, Zara Larson donnera un concert lundi prochain, le premier du genre.

Profiter d’un concert à 360°, ce sera bientôt possible. Sony vient d’annoncer que sa technologie de spatialisation sonore s’appliquerait aussi à la vidéo. Lancée en 2019, 360 Reality Audio permet répartir le son dans les oreilles de l’auditeur de manière à produire un son proche de la réalité et donc à 360°. Visiblement, la firme monte d’un cran en annonçant que cette technologie s’exportera sur la vidéo au courant de l’année 2021. Elle explique avoir collaboré avec des labels et des plateformes vidéos pour pouvoir proposer de nouveaux contenus en streaming. Elle ne précise pas en revanche ce qui sera au programme. Pour l’instant, l’expérience immersive de 360 Reality Studio est accessible sur plus de 4 000 titres avec des artistes comme Alicia Keys, Lil Nas X ou encore Noah Cyrus. Pour donner un aperçu de ce dont 360 Reality Audio sera capable, Sony va diffuser un concert en direct, le premier à bénéficier de la fonctionnalité. Le 11 janvier prochain, à 17h aux États-Unis et donc à 23h en France, Zara Larson donnera un showcase sur l’application Artist Connection de Sony. « 360 Reality Audio permet de créer une expérience musicale réaliste, donnant l’impression aux auditeurs qu’ils assistent au concert ». Sony espère utiliser sa technologie pour ravir les mélomanes en mal de concert depuis le début de la pandémie.

Un logiciel de création

En marge de ce concert, Sony explique aussi avoir développé deux nouvelles enceintes qui intégreront la compatibilité avec 360 Reality Studio. Les SRS-RA500 et SRS-RA300 seront compatibles avec les assistants Google et Alexa. Pour l’instant, Sony reste discret sur les caractéristiques techniques de ces nouveaux modèles, sans doute en prévision d’une présentation plus formelle lors du CES. La marque annonce néanmoins qu’elles seront disponibles dès le printemps prochain. Enfin, la marque dévoile un nouvel outil de création musicale pour ceux qui voudraient se lancer dans la musique à 360°. The 360 Reality Audio Creative Suite est compatible avec la majeure partie des stations audionumériques (DAW) populaires. Le logiciel sera officiellement lancé à la fin du mois de janvier.