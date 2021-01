JBuds Frames : porteurs de lunettes, cet accessoire remplace vos écouteurs !

Pour ceux qui souhaitent conserver leurs lunettes actuelles tout en profitant des fonctionnalités audio offertes par des paires comme les Bose Frames ou les Echo Frames d’Amazon, JLab présente les JBuds Frames : un accessoire audio pour lunettes.

Vous connaissez les Bose Frames ou encore les Echo Frames d’Amazon ? Si l’innovation ne s’est pas encore totalement généralisée, il s’agit là d’un des premiers concepts de lunettes connectées grand public. Elles ne reposent pas sur le même principe que les Google Glass ou les futures Apple Glass – soit des dispositifs capables d’afficher de la réalité augmentée – mais diffusent des informations ou juste de la musique, au moyen de haut-parleurs fixés aux branches. Mais si le concept semble plutôt séduisant, il fallait alors s’accommoder des choix esthétiques de Bose ou d’Amazon – pour ne citer qu’eux. De plus, si vous portez déjà des lunettes, il vous faudra faire l’impasse sur ce type de produit.

C’est pour cela que JLab dévoile les JBuds Frames, des écouteurs qui viennent s’attacher aux branches de n’importe quelle paire de lunettes, de vue ou de soleil. Ils se présentent sous la forme de deux boitiers qui viennent s’accrocher de part et d’autres de vos lunettes, et viennent se connecter en Bluetooth à votre smartphone. On y retrouve des haut-parleurs de 16 millimètres, et ces boitiers sont également certifiés IPX4. Il faudra néanmoins penser à les recharger puisque le constructeur annonce une autonomie de huit heures. C’est un concept qui pourrait clairement séduire ceux qui ne souhaitent pas se défaire de leurs paires de lunettes actuelles, tout en offrant la possibilité de les délester, ou non, de cet accessoire. Toutefois, cette première version reste tout de même assez imposante. Les JBuds Frames seront présentées plus en détails au cours du CES 2021, qui ouvrira ses portes (virtuelles, pandémie oblige) à partir de lundi prochain. On connait déjà le prix de ses écouteurs : 49 dollars, pour une commercialisation au printemps.