JBL annonce une flopée de nouveaux produits

JBL annonce de nombreuses nouveautés en ce début d’année 2021. La marque va élargir sa gamme avec trois nouveaux casques, une enceinte portable et une barre de son. Pour cette édition virtuelle du CES, la marque met le paquet.

L’édition 2021 du CES sera placée sous le signe des écrans, mais pas uniquement. À quelques jours du lancement de l’édition numérique du salon, JBL dévoile une multitude de nouveaux produits qui viendront enrichir sa gamme. Elle annonce notamment l’arrivée de sa barre de son, baptisée Bar 5.0 Multibeam. Elle promet d’offrir une expérience audio surround 3D très spacieuse grâce au Virtual Dolby Atmos et à la technologie de formation de faisceau exclusive de la marque. Équipée de quatre radiateurs passifs, la Bar 5.0 profite d’un son 3D plus clair et vif. La 5.0 MultiBeam est compatible avec tous les appareils iOS et Android et les utilisateurs pourront utiliser Alexa Multi-Room, Apple Airplay 2 et Chromecast built-in pour diffuser leur musique. Elle sera proposée en noir au prix de 399 euros sur le site de la firme et auprès des revendeurs agréés, au printemps prochain.

La Charge 5 s’offre un nouveau logo

Côté enceinte Bluetooth, JBL présente sa nouvelle itération de la gamme Charge. L’enceinte est dotée d’un haut-parleur optimisé de longue portée et d’un haut-parleur haute fréquence séparé, ainsi que deux radiateurs passifs de basses. La Charge 5 bénéficie aussi d’une autonomie de 20 heures et d’une Powerbank. Cette dernière permettra de maintenir ses appareils chargés et ne plus avoir à interrompre sa session d’écoute pour aller chercher le câble de son smartphone. Le design reprend la forme caractéristique des premières versions, mais avec un nouveau logo. Elle sera proposée en plusieurs coloris : noir, bleu, gris, rouge, bleu turquoise et camouflage. L’enceinte, résistante à la poussière et l’eau conformément à la norme IP67, sera commercialisée en mars 2021 au prix de 179 euros.

Des écouteurs sans fil et deux casques

Enfin, JBL ajoute trois casques à son attirail LIVE : les JBL Live Pro+, JBL Live 660NC et JBL Live 460NC. Les écouteurs sans fil, JBL Live Pro+ au format coton-tige, bénéficieront d’une qualité sonore augmentée grâce au Son Pro Signature de la marque. Intra-auriculaire, la paire pourra compter sur l’isolation passive, mais aussi active grâce à la réduction de bruit Smart Ambiant. JBL entend aussi améliorer l’expérience lors des appels avec la réduction de l’écho et grâce à trois micros disposés dans l’oreillette. Ils seront compatibles avec la charge rapide sans fil Qi et JBL annonce une autonomie de 7 heures, 6 lorsque la fonction réduction de bruit est activée. La marque promet aussi 21 heures d’autonomie avec le boîtier de recharge. Les JBL Live 660 NC et 460 NC, respectivement circum-auriculaire et supra-auriculaire, affichent quant à eux une autonomie de 50 heures et seront dotés de la fonction de charge rapide. Les trois produits seront compatibles avec le contrôle mains libres via Google Assistant et Amazon Alexa. Les JBL Live Pro+ sortiront en avril 2021 au prix de 179 euros et seront disponibles en noir, blanc, rose et beige. Les JBL Live 660NC (199 €) et JBL Live 640NC (129 €) arriveront quant à eux en mars prochain.