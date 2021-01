Mercedes-Benz dévoile un impressionnant tableau de bord de 56 pouces

Présenté en amont du CES 2021, cet impressionnant tableau de bord de 56 pouces, baptisé Hyperscreen, devrait bientôt équiper les premières berlines électriques du constructeur allemand.

Les écrans seront largement mis à l’honneur pendant le CES 2021. On y retrouvera entre autres des dalles OLED transparentes, des écrans souples, des technologies QNED, QLED, Mini LED et même des Micro LED. Cependant, si les téléviseurs et les écrans gaming seront les premiers à profiter de ces innovations, le marché automobile ne sera pas en reste. Mercedes-Benz a ainsi présenté cette semaine un impressionnant tableau de bord de 56 pouces destiné à équiper ses premières berlines électriques Mercedes-Benz EQS.

Baptisé Hyperscreen, la dalle devrait s’imposer comme la pièce maîtresse du nouveau système d’infodivertissement MBUX de seconde génération, et sera entièrement assistée par une intelligence artificielle. Exit les boutons classiques, le hub multimédia sera entièrement contrôlable via des commandes vocales, tactiles et gestuelles. Avec son format XXL, l’écran incurvé composé de trois dalles traversera l’habitacle d’un bout à l’autre. Tandis qu’une partie sera entièrement dédiée à l’interface conducteur, les deux autres dalles se concentreront sur l’infodivertissement. Pour éviter de déconcentrer le conducteur, Mercedes-Benz a également dévoilé la fonctionnalité zero layer, qui permettra de garder toujours visibles “les applications les plus importantes (…) en haut du champ de vision du conducteur”.

Toujours dans le but d’éviter de trop divertir le conducteur, l’intelligence artificielle de l’Hyperscreen sera capable de suggérer automatiquement des actions en fonction des habitudes de l’utilisateur. L’interface pourra ainsi vous proposer d’appeler une personne précise à heures fixes, mais aussi de régler la température des sièges, la couleur des éclairages, ou encore la température de l’habitacle. L’écran de Mercedes-Benz intégrera aussi un revêtement destiné à réduire les reflets, ainsi qu’un système de retour haptique semblable à celui des manettes de la PlayStation 5.