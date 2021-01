Pour le lancement de la saison 2021 des différents jeux League of Legends, Riot Games a tenu une conférence sur Youtube, où ont été annoncés de nouveaux champions, de nouveaux skins, de nouveaux thèmes et surtout, l’arrivée de Viego, le fameux Roi déchu armée de la Brume dans sa quête de l’amour.

Riot Games a diffusé une conférence sur Youtube à 16h ce vendredi 8 janvier pour lancer la saison 2021 sur tous les jeux multivers League of Legends. Des surprises sont à venir sur tous les jeux : League of Legends PC, Wild Rift, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics. La conférence a débuté avec la cinématique de lancement de la saison et elle annonce déjà la couleur ! Le Roi déchu Viego fait enfin son apparition, une arrivée très attendue par les joueurs. Il apporte avec lui la Brume, une des armes qu’il utilisera contre ses ennemis pendant le combat.

Riot Games a aussi révélé un nouvel univers. Le nouvel an lunaire en 2057 sous le signe du bœuf, la Bête Lunaire, de nouveaux paysages qui mêlent à la fois les temples traditionnels et une atmosphère asiatique futuriste. Pour célébrer ce festival lunaire 2021, de nouveaux skins lunaires seront disponibles pour les personnages de Fiora, Jarvan et Alistar. Alors que Riot Games a annoncé en début de conférence vouloir mettre l’accent sur l’aspect communautaire de ses jeux, ils proposent une nouvelle fois aux fans et joueurs de participer à plusieurs sondages qui détermineront quels champions améliorer, ou quel thème approfondir en ce qui concerne le visuel des skins. Cela permettra aux joueurs d’avoir une approche plus personnelle du jeu et qui répond plus exactement à leurs attentes.

En ce qui concerne Wild Rift, le thème à l’ordre du jour sera les aventures de Teemo et ses compagnons. L’expédition des Yordles est le premier gros événement du jeu mobile et il amène avec lui de nouveaux champions : Teemo, Corki, Tristana, Kennen et Lulu. Cet événement durera tout le reste du mois de janvier. Riot Games a annoncé vouloir sortir deux champions par mois sur ce jeu. Les premiers confirmés sont Katarina, Rammus et la refonte de Dr. Mundo. Enfin, la première saison classée devrait arriver très bientôt ainsi qu’un mode de jeu ARAM (All Random All Mid).

En ce qui concerne Teamfight Tactics, le plus gros changement imminent est l’arrivée de la mi-parcours de Destinées et le championnat de Destinées prévu pour le printemps. D’autres ensembles arriveront plus tard dans l’année également, avec aussi des mi-parcours. Riot Games a aussi annoncé lancer un mode de jeu plus rapide, pour ceux qui veulent pouvoir jouer même en étant occupés.

Legends of Runeterra va connaître lui aussi de gros changements. Une nouvelle région va être ajoutée au jeu dès mars : les terres de Shurima. Dans l’atmosphère sableuse de ce désert, les joueurs pourront en découvrir plus sur la riche histoire de ces lieux et de ses peuples en trois extensions. Cette nouvelle région apporte avec elle des nouveautés dans le gameplay. Les joueurs pourront entre autres chercher des reliques et prédire l’avenir. Une nouvelle région sera aussi disponible sur le jeu plus tard dans l’année. Le 13 janvier arrive aussi le premier mode coopératif du jeu, ce qui devrait animer vos soirées entre amis. Pour ceux qui veulent la regarder, la rediffusion complète de la conférence est disponible sur Youtube sur la chaîne de League of Legends !