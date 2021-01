Panasonic dévoile le JZ2000, la TV OLED de tous les superlatifs

Panasonic améliore encore la recette de l’OLED avec son nouveau téléviseur haut de gamme, fraîchement présenté, le JZ2000.

Comme à chaque édition du CES (et alors que celui-ci ne s’ouvre officiellement que lundi), le monde des téléviseurs est largement secoué par les multiples innovations des différents constructeurs. Entre Samsung et ses Neo QLED et Micro-LED ou encore Sony et ses BRAVIA XR, c’est au tour de Panasonic de débarquer en trombe avec le nouveau fer de lance de sa gamme 2021, le téléviseur JZ2000, présenté comme l’OLED de tous les superlatifs.

En effet, si d’autres constructeurs, comme Samsung, notamment, ont décidé d’intensifier leurs efforts pour améliorer le LED, Panasonic continue à miser sur l’OLED pour ses hauts de gamme. Le JZ2000 est disponible en 55 et en 65 pouces, et est équipé d’une dalle Master HDR OLED Professional Edition, un écran vanté par la marque comme étant largement plus lumineux que les anciennes versions, avec une fonction HDR encore plus efficace. Cet écran est par ailleurs compatible avec le Dolby Vision, l’HDR10+, et même l’HDR10+ Adaptative qui permet d’adapter les contenus HDR suivant la luminosité de la pièce dans laquelle se trouve le téléviseur.

Aussi, cet écran magnifique est épaulé par un tout nouveau SoC, l’HCX PRO AI. Celui-ci devrait se montrer meilleur que les anciens processeurs – déjà excellents – de la marque avec une auto-optimisation de la qualité de l’image et du son selon le type de contenu visionné. Sinon, on retrouve de très nombreuses technologies qui devraient trouver leurs adeptes, notamment chez les heureux possesseurs de PS5 ou de Xbox Series X, dont le « Game Mode Extreme » qui permet une réduction du retard à l’affichage pour améliorer l’expérience de jeu, la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) et de la fréquence d’images élevée (HFR) HDMI 2.1.

Enfin, Panasonic introduit une nouvelle version de son système d’exploitation, longtemps resté la bête noire des téléviseurs du constructeur. La firme introduit pour cela My Home Screen 6.0, un OS dont on ne connaît pas encore toutes les spécificités, mais qui devrait améliorer de nombreux points comme l’apparition de la double connexion Bluetooth. Autrement, Panasonic nous dévoiler également « Tuned by Technics » système de son développé avec le soutien des ingénieurs de la marque audio renommée de Panasonic, Technics.