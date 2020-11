Cette année encore, l’éditeur Riot a dévoilé une impressionnante performance technologique lors de l’ouverture de la finale du Championnat du monde de « League of Legends » avec un concert en réalité augmentée du groupe de K-pop K/DA.

Malgré le confinement qui sévit en France depuis déjà quelques jours, les Worlds 2020 de League of Legends ont inauguré ce week-end leur grande finale, marquée par l’affrontement entre les Sud-Coréens Damwon et les Chinois Suning. Cette année, au stade Pudong de Shanghai, les spectateurs ont ainsi pu découvrir l’impressionnant évènement, et en particulier son ouverture par le concert en réalité augmentée du groupe de K-Pop virtuel K/DA. Celui-ci constitue une véritable performance technologique, puisque si la majorité des interprètes étaient virtuels. Ces derniers étaient néanmoins accompagnés de plusieurs danseurs et musiciens bien réels, ainsi que de la chanteuse chinoise Lexie Liu. Autre particularité de l’évènement en cette période de pandémie, la présence de fans : près de 6000, samedi soir. Malgré quelques précautions supplémentaires, ces derniers ont ainsi pu profiter du show sans avoir à rester confinés derrière leur ordinateur.

Ce concert s’est non seulement imposé comme une jolie prouesse technique mais aussi comme un enchaînement-hommage des hymnes des derniers mondiaux de Riot. Après 15 minutes de concert, les joueurs se sont finalement retrouvés sur scène. C’est là que le clou du spectacle est arrivé, puisque les fans ont eu l’occasion de découvrir Galio, l’imposant colosse de pierre de League of Legends. Le personnage haut de plus d’une dizaine de mètres a ainsi fait une entrée remarquée – en réalité augmentée – sur la scène principale, sous les ovations du public. Si cette finale inédite aura été l’occasion d’assister à la défaite des Suning face aux Damwon, pressentis comme les favoris de la compétition, Riot a également profité de l’évènement pour officialiser la sortie de Ruined King, le premier spin-off de League of Legends, qui sera lancé l’année prochaine.