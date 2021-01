CES 2021 : LG lance cinq nouveaux ordinateurs portables Gram

À l’occasion du CES, LG rafraîchit sa famille d’ordinateurs portables Gram. Cinq nouveaux modèles viennent enrichir la gamme, avec comme point commun un écran 16/10e.

LG a virtuellement déballé cinq nouveaux modèles dans sa gamme Gram, des ordinateurs portables qui comme leur nom l’indique, se veulent les plus légers possibles. Cette nouvelle famille intègre des écrans au format 16/10e ainsi que des processeurs Intel de 11e génération, équipés de cartes graphiques Iris Xe. Le modèle phare, baptisé 17Z90P, intègre un écran impressionnant de 17 pouces (2.560 x 1.600), pour un poids qui se limite à 1,35 kg !

Poids plume pour des performances au top

On trouvera plus bas le 16Z90P avec son écran de 16 pouces (2.560 x 1.600, 1,19 kg) et le 14Z90P avec un écran de 14 pouces (1.920 x 1.200, 999 grammes). Ces trois ordinateurs portables embarquent deux ports USB 4 gen. 3×2 avec Thunderbolt 4, deux ports USB-C 3.2 gen. 2×1, une sortie HDMI, et un slot microSD/UFS. Un lecteur d’empreintes digitales et le Wi-Fi 6 complètent la fiche technique.

Les deux autres modèles 16T90P et 14T90P sont des versions « 2 en 1 » avec une charnière permettant à leurs écrans (de respectivement 16 et 14 pouces) de pivoter à 360 degrés. Ils sont livrés avec un stylet compatible Wacom AES 2.0 pour la navigation et le contrôle de l’interface, et aussi bien sûr pour dessiner. Le poids de ces machines est de 1,48 kg (16T90P) et 1,25 kg (14T90P).

Au niveau de la connectique, les deux Gram « 2 en 1 » comportent deux USB 4 gen. 3×2 compatibles Thunderbolt 4, un USB-C 3.2 gen. 2×1, un slot microSD/UFS, plus un lecteur d’empreintes digitales et le Wi-Fi 6. Ces ordinateurs seront proposés avec 8 ou 16 Go de RAM, dans une variété de processeurs de 11e génération et de stockage (SSD M.2 NVMe).

Les batteries sont de 80 Wh pour les modèles 17Z90P, 16Z90P et 16T90P, et de 72 Wh pour les 14Z90P et 14T90P. De quoi assurer de longues sessions de travail « évitant ainsi à l’utilisateur d’avoir toujours avec lui son adaptateur », assure LG. Le constructeur ne précise pas quand et à quels prix ces ordinateurs seront disponibles.