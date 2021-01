OnePlus Band officiel : que vaut ce bracelet d’activité ?

Vous recherchiez un bracelet d’activité performant à prix mini ? Ça tombe bien, OnePlus vient de lancer le OnePlus Band, qui se targue même d’offrir un capteur permettant de mesurer l’oxygénation du sang. Néanmoins, le bracelet n’est pour l’instant disponible qu’en Inde.

Comme le laissaient entendre les rumeurs, OnePlus a bel et bien levé le voile, ce 11 janvier en Inde, sur le OnePlus Band, le premier bracelet d’activité de la marque. Pas de grande prise de risque au niveau du design, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, mais le OnePlus Band incarne néanmoins une proposition intéressante sur ce secteur, largement dominé par Xiaomi avec ses Mi Band. Premièrement, le bracelet de OnePlus est vendu pratiquement au même prix que le Mi Band 5 de Xiaomi, soit 2 499 roupies en Inde (environ 28 euros HT).

Pour ce prix, on retrouve un écran AMOLED tactile rectangulaire de 1,1 pouces doté d’une définition de 294 x 126 pixels. Ce sera par ailleurs le seul moyen d’interagir avec le bracelet puisque celui-ci ne dispose d’aucun bouton. Il se montre résistant aux éclaboussures et à la poussière (IP68), est capable de résister jusqu’à 50 mètres de profondeur dans l’eau (étanchéité 5 ATM), et pourra tenir jusqu’à 14 jours éloigné d’une prise de courant grâce à sa batterie de 100 mAh. Enfin, on retrouve un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’une connexion Bluetooth 5.0 pour le lier à un smartphone.

Surtout, ce petit bracelet au prix dérisoire est équipé à la fois d’un système de mesure du rythme cardiaque, mais aussi d’un capteur SpO2, permettant de surveiller le niveau d’oxygénation du sang. Certes, il faudra faire sans GPS intégré, mais ces deux fonctions devraient permettre à un sportif d’évaluer plus précisément son entraînement, qu’il s’agisse de la course à pied, de la nage, le yoga, le badminton ou encore le vélo, exercices qui sont tous proposés par le OnePlus Band. En ce qui concerne la date de disponibilité dans nos régions, elle n’a pas encore été communiquée et la marque n’a pas encore confirmé l’arrivée de son OnePlus Band en Europe. En Inde, elle sera mise en vente à partir du 13 janvier en trois coloris : Black, Navy, et Tangerine Gray.