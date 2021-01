The Boys et Soul récompensés pour les Critics Choice Super Awards

Pour la première fois dans son histoire, la Critics Choice Association a récompensé les divertissements populaires comme les films de super-héros, fantastique et d’horreur. The Boys repart avec deux récompenses, contre trois pour Soul de Disney-Pixar.

C’est une grande première pour la Critics Choice Association. En 2021, la cérémonie des Critics Choice Awards a inauguré une nouvelle récompense, destinée aux divertissements populaires : Super Awards. Plusieurs catégories sont à l’honneur, comme la science-fiction ou les super-héros. La cérémonie, diffusée en direct dimanche, a récompensé bon nombre de productions qui ont marqué 2020. Dans la catégorie science-fiction et Fantasy, c’est l’excellent Palm Springs qui remporte le trophée. Le film sorti en juin dernier, a reçu trois nominations dont deux pour les acteurs principaux Cristin Milioti et Andy Samberg. Le meilleur film d’animation est sans surprise une production Disney-Pixar, puisque Soul obtient trois récompenses. Jamie Foxx et Tina Fey ont tous deux été élus meilleurs acteurs dans un film d’animation en 2020. Pour rappel, le film faisait aussi parti de la sélection officielle de Cannes en 2020. Amazon peut aussi se féliciter d’avoir largement convaincu le public et les critiques avec sa série trash et parodique The Boys. Elle remporte quatre trophées, dont deux pour l’acteur Antony Starr, Homelander. Il repart avec le prix de meilleur acteur dans une série de super-héros et meilleur méchant dans une production télévisuelle. C’est le seul d’ailleurs à remporter deux titres lors de la cérémonie. Aya Cash, la petite nouvelle de la bande, a visiblement fait forte impression puisqu’elle remporte le titre de meilleure actrice dans une série du genre. Enfin, c’est la franchise Star Trek qui remporte le Legacy Awards. Patrick Stewart (Picard) et Sonequa Martin-Green (Discovery) se sont vu remettre cette récompense alors que l’univers fêtait son 55e anniversaire.

Netflix grand gagnant du divertissement

Sans surprise, Netflix domine largement la cérémonie avec pas moins de 5 récompenses à son actif. La plateforme a été récompensée pour trois de ses récentes productions : Da 5 Bloods, The Old Guard et BoJack Horseman. Le film de Spike Lee se voit remettre deux prix : meilleur film d’action et meilleur acteur dans un film d’action pour Delroy Lindo. The Old Guard, avec Charlize Theron est récompensé meilleur film de super-héros alors que BoJack Horseman décroche le titre de la meilleure série animée et Will Arnett celui de meilleur acteur vocal dans une série d’animation.