Le plus grand Canyon du système solaire se trouve sur… Mars

Avec des dimensions qui paraissent invraisemblables, l’incroyable Grand Canyon martien ainsi que sa création sont des secrets bien gardés par la nature et dont la NASA nous partage de nouvelles images.

La NASA a dévoilé de nouvelles photos du plus grand Canyon connu du système solaire, baptisé Valles Marineris et situé sur la planète Mars. Les images de ce canyon martien ont été prises par la caméra HiRISE installée sur la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, envoyée afin de cartographier plus précisément ce monstre de la nature. C’est un système de canyons aux dimensions époustouflantes car, au total, il s’étend sur presque 25% de la circonférence de la planète. Une comparaison étant nécessaire avec notre Grand Canyon situé aux Etats-Unis, les chercheurs de l’Université de l’Arizona expliquent que Valles Marineris est à peu près dix fois plus long que son concurrent terrien, s’étirant sur une distance de 4000 kilomètres, et trois fois plus profond. Situé le long de l’équateur martien, les scientifiques cherchent encore les causes exactes de la formation de Valles Marineris, qui restent un mystère.

Contrairement au Grand Canyon, cet immense système n’aurait pas été formé par l’écoulement d’anciens fleuves. En effet, la planète est trop sèche et trop chaude pour avoir pu abriter des étendues d’eau d’une taille suffisamment conséquente pour former de telles crevasses, parfois profondes de dix kilomètres. Les chercheurs se penchent plutôt sur l’explication volcanique. Le canyon se serait ouvert il y a déjà plusieurs milliards d’années, lorsque le magma en fusion des volcans de la région de Tharsis aurait pu s’étendre, fissurer la croûte de la planète et créer le canyon que l’on connaît aujourd’hui. Si cette théorie n’est pas l’explication officielle de la création de Valles Marineris, elle est l’interprétation la plus admise par la communauté scientifique. Toutefois, les chercheurs ont aussi la preuve que les reliefs existants ont pu être creusés plus amplement grâce à des glissements de terrain, l’écoulement d’anciennes rivières et de magma en fusion, après la formation des principales crevasses.