Warzone : l’intégration de COD Black Ops Cold War est peu appréciée

Alors que les deux jeux ont une progression et des armes en commun depuis trois semaines, les joueurs sont de plus en plus agacés par l’utilisation excessive de la DMR 14, jugée trop puissante et d’une facilité de maniement inégale par rapport aux autres armes.

Les joueurs de Call of Duty sont globalement mécontents de la fusion entre Black Ops Cold War et Warzone, qui a débuté avant Noël. Depuis cette association, les joueurs semblent favoriser trois armes : la DMR 14, la Mac 10 et la Type 63. Des patchs correctifs ont été apportés mais c’est avec colère qu’ils ont été accueillis, jugés trop superficiels. Le nerf tant attendu et prévu pour le 6 janvier a déçu beaucoup de joueurs qui en attendaient plus par rapport à la DMR 14. Ils ont tous eu la même sensation que l’arme était toujours aussi puissante, avec la même cadence de tir rapide, et donc la même facilité à tuer. Certains ajoutent même que le recul de l’arme est plus facile à contrôler, alors que le but du nerf était justement de l’augmenter.

C’est donc sans conteste un échec pour Raven Software, qui voulait rassurer les joueurs de Warzone quant à ces armes. De plus, les nerfs de ces armes ne concernent que le jeu Warzone, et n’affectent pas Black Ops Cold War. Les joueurs ont donc beaucoup de mal à comprendre le projet de fusion, qui n’en est pas vraiment un, de la part d’Activision. Commercialisé à l’origine comme deux jeux bien distincts, il est difficile de comprendre, par exemple, pourquoi certains skins Black Ops Cold War ne sont disponible qu’en jouant à Warzone. Ce qui déplait tant, c’est que Warzone est traité comme un simple mode de jeu, de Black Ops Cold War ou bien de Modern Warfare avant lui, alors que c’est un jeu bien différent et complètement à part, malgré le fait qu’ils apparaissent côte à côte dans l’écran d’accueil des jeux.

Pas de nerf, mais des nouveautés !

Black Ops Cold War connaîtra bien une mise à jour de milieu de saison mais, pour l’instant, aucun correctif n’est prévu en ce qui concerne Warzone. Comme il a fallu plusieurs semaines pour que la DMR soit patchée une première fois, on ne s’attend pas à avoir un autre correctif dans les jours qui viennent. Il y aura cependant une nouvelle map Fireteam nommée Sanatorium, le nouveau mode multijoueur à objectif « Dropkicks » en 6v6, ainsi que le nouveau mode zombie « Cranked » où chaque zombie tué réinitialise le compte à rebours de la partie. Ces nouveautés sont attendues pour le 14 janvier.