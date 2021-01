OnePlus : des nouvelles du OnePlus 9 et du bracelet de suivi de l’activité

OnePlus prépare son début d’année avec plusieurs fers au feu. Le constructeur prépare le OnePlus 9, avec en tête une qualité photo en hausse, ainsi qu’un bracelet de suivi de l’activité physique.

Le OnePlus 9, attendu pour le mois de mars, sera évidemment le fleuron du constructeur pour ce début d’année. Le smartphone devrait être équipé d’un écran de 6,55 pouces (2.400 x 1.080) à 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 888, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Sa batterie afficherait une capacité de 4.500 mAh, et bien sûr la 5G est au menu.

Le OnePlus Band se dévoile

Mais on attend surtout de OnePlus un gros effort sur la photo. Chaque année, le fabricant fait feu de tout bois en multipliant les adjectifs élogieux, mais bien souvent c’est la déception. OnePlus a cependant l’habitude d’améliorer les capacités photo de ses smartphones au fil des mises à jour logicielles… Si le bloc de modules photo au dos du OnePlus 9 devrait compter un capteur principal de 48 mégapixels et un second de 16 mégapixels, une rumeur a fait monter la mayonnaise.

D’après Teme, un leaker généralement bien renseigné, OnePlus aurait fait appel à Leica pour les optiques de son prochain smartphone. Une excellente nouvelle, Leica étant bien sûr reconnu mondialement dans le domaine de la photographie. Mais l’indiscrétion a été battue en brèche par un autre fuiteur, Max Jambor, qui assure qu’il n’a jamais été question d’un partenariat entre OnePlus et Leica. Qui croire ?

Autre rumeur beaucoup plus fiable cette fois, et pour cause puisqu’elle provient d’une application OnePlus : le constructeur devrait aussi lancer sous peu un bracelet de suivi de l’activité physique et sportive. Une nouvelle application OnePlus Health, apparue sur le Play Store, fait en effet référence à un tel produit baptisé logiquement OnePlus Band.

L’app laisse penser qu’il pourra surveiller le sommeil, mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2). Pour le reste, OnePlus Health ressemble à n’importe quelle autre application de suivi de l’activité physique. Quant au design, c’est Mukul Sharma qui se charge de le fuiter (ci-dessus). Le constructeur devrait lancer ce bracelet dès le 11 janvier.