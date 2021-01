CES 2021 : les Ryzen 5000 pour laptop conjuguent autonomie et performances

Après Intel, AMD a aussi donné sa conférence au CES 2021… avec un programme similaire puisque ce sont les CPU pour ordinateurs portables qui étaient principalement à l’honneur.

Après les lancements des consoles Next Gen et des Ryzen 5000 et des Radeon RX, AMD avait encore quelques surprises en stock pour le CES 2021. Comme Intel, la firme s’est surtout intéressée aux ordinateurs portables en présentant les déclinaisons pour laptop des Ryzen 5000, un « bond en avant significatif » pour ces machines selon Lisa Su, la présidente d’AMD, qui animait la conférence.

Cela commence par le Ryzen 7 5800U, un processeur destiné aux ordinateurs portables ultrafins basé sur l’architecture Zen 3. Il offre 8 cœurs et 16 threads pour une fréquence « boost » à 4,4 GHz. La fréquence de base n’a pas été communiquée. Elle reste dans une enveloppe thermique de 15W, et grâce aux diverses optimisations effectuées par AMD, la firme promet une « vraie journée » d’autonomie avec jusqu’à 21,5h en lecture de vidéo.

Pour les laptops tournés vers le jeu cette fois, deux processeurs sont au programme : les Ryzen 9 5900HX et 5980 HX. Dans un TDP de 45W, les puces atteignent respectivement 4,6 et 4,8 GHz et offrent 20 Mo de cache (L2+L3) et se composent toujours de 8 cœurs pour 16 threads. Si l’on en croit la démo faite par AMD, elles permettent de dépasser les 100 images par seconde en 1080p et en « high » sur Horizon Zero Dawn.

Mise à jour : AMD a communiqué par la suite la liste complète des puces à venir

AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T Jusqu’à 4.8 / 3.3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T Jusqu’à 4.8 / 3.0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T Jusqu’à 4.6 / 3.3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T Jusqu’à 4.6 / 3.0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T Jusqu’à 4.4 / 3.2 GHz 20 45 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T Jusqu’à 4.4 / 2.8 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T Jusqu’à 4.2 / 3.3 GHz 19 45 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T Jusqu’à 4.2 / 3.0 GHz 19 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T Jusqu’à 4.4 / 1.9 GHz 20 15 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T Jusqu’à 4.3 /1.8 GHz 12 15 “Zen 2” AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T Jusqu’à 4.2 / 2.3 GHz 19 15 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T Jusqu’à 4.0 / 2.1G Hz 11 15 “Zen 2” AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T Jusqu’à 3.8 / 2.6 GHz 6 15 “Zen 2”

Les Radeon RX 6000 moins chères arrivent au premier semestre

Côté GPU, AMD a été un peu moins dissert, on a tout de même eu droit à une petite démonstration de ses futurs GPU pour ordinateurs portables : DIRT5 en 1440p high à plus de 60 fps sans plus de précision. Une information à retenir toutefois, les laptops équipés de ces GPU arrivant dans les 6 premiers mois de 2021… en même temps que les Radeon RX 6000 à petit prix pour PC fixes. Ce sera l’occasion de profiter des RDNA2 à moindre coût. Nul doute qu’Nvidia répliquera.