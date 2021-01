Le contacteur mécanique Dakota a été intégré aux deux nouvelles souris de Mad Catz, la B.A.T. 6+ et la R.A.T. DWS, ce qui leur donne un temps de réponse de 2ms et une longévité de 60 millions de clics.

Cette année au CES 2021, Mad Catz a dévoilé deux nouvelles souris, la R.A.T. DWS et la B.A.T 6+. La première est sans fil et la deuxième filaire, et elles sont toutes les deux dotées d’une technologie innovante qui est l’intégration de l’interrupteur mécanique Dakota. Avec cet interrupteur, Mad Catz promet un temps de réponse de 2ms et jusqu’à 60 millions de clics. Selon Mad Catz, le contacteur Dakota change la donne au niveau de la longévité de la souris et de la performance à travers le temps, puisqu’il s’épuisera moins qu’un ressort pour la même durée d’utilisation. De plus, le temps de réponse ne se voit pas réduit par le délai anti-rebond. Le contacteur Dakota dispose également d’une technologie de détection de signal qui permet d’enregistrer et de transmettre le signal du clic avec toujours plus de précision. Dans ce sens, les souris sont aussi équipées d’un capteur optique à 16 000 DPI.

Au niveau de la personnalisation, la B.A.T. 6+ dispose de 10 boutons programmables et permet de sauvegarder jusqu’à 5 profils d’utilisateurs. Il y a aussi des reposes-doigts interchangeables, ainsi que deux tailles de repose-poignet, ce qui permet une meilleure prise en main quelque soit votre manière de jouer. Le petit avantage de la B.A.T. 6+ est son design ambidextre inspiré de la batmobile. Elle conviendra donc parfaitement à n’importe quel joueur en plus d’avoir un style atypique.

Quant à la R.A.T. DWS, elle dispose de 14 boutons et sauvegarde jusqu’à 4 profils. Elle possède de nombreux accessoires, une molette latérale, un repose-poignet réglable et des repose-doigts interchangeables. De plus, elle dispose d’une connexion sans fil bi-mode, le mode Bluetooth 5.0 qui offre jusqu’à 300 heures d’autonomie, et le mode 2,4GHz qui offre jusqu’à 200 heures d’autonomie. Elles seront toutes les deux disponibles en février, mais on ne connaît ni la date précise, ni le prix de ceux deux nouvelles souris.