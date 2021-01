Twitch : TheGrefg explose le record de viewers avec son skin Fortnite

Avec plus de 2,4 millions de viewers, l’annonce du nouveau skin Fortnite à l’effigie de TheGrefg a explosé le record du live le plus regardé.

Le streameur David Martìnez, alias TheGrefg, a battu le record du live le plus regardé sur Twitch avec plus de 2,4 millions de viewers. L’exploit a eu lieu lundi 11 janvier dans la soirée. Les viewers du live étaient tous venus découvrir le nouveau skin Fortnite à son effigie. Le record a été confirmé par le compte twitter de Twitch peu après la fin du live. Avec cette simple annonce, TheGrefg a non seulement battu le record précédent, mais il l’a fait avec une avance considérable, puisque le précédent record était de 635 000 spectateurs, alors que lui a rassemblé près de quatre fois ce nombre de personnes. L’ancien record était détenu par un autre streameur Fortnite, Ninja, qui avait joué au jeu Battle Royale avec le rappeur Drake en 2018.

Sueña a lo grande, trabaja duro y llega aún más lejos. Dream big, work hard and go beyond and above. ❤💛🥺 pic.twitter.com/wp7DhAnzyH — Grefg =) (@TheGrefg) January 11, 2021

Cet exploit est très important car il concrétise l’ascension d’une chaîne de livestream en langue espagnole dans un domaine qui est dominé essentiellement par les chaînes en langue anglaise. C’est donc une bonne chose pour TheGrefg, surtout que ce record ne va pas être facile à battre. Le skin de TheGrefg vient compléter la Série Icônes qu’avait lancé Fortnite il y a un an de cela. Après les skins Major Lazer, Marshmello, ou encore Travis Scott, c’est au tour de The Grefg d’avoir un skin qui lui ressemble afin de concrétiser sa passion pour Fortnite. C’est d’ailleurs le cinquième streameur à avoir eu cet honneur, après Ninja, Loserfruit, Lachlan et Pokimane. Le skin pourra être gagné lors du tournoi TheGrefg qui se tiendra les 14 et 15 janvier, et il sera également disponible en boutique à partir du 17 janvier. Il sera accompagné d’une emote inédite et d’une pioche.