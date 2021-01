Western Digital dévoile des disques SSD avec 4 To de stockage

Ces disques durs portables sont des versions améliorées de modèles déjà existants, dans des versions 4 To fraîchement dévoilées lors du CES 2021.

Au CES 2021, Western Digital révèle quatre modèles de disques SSD portables, tous étant des versions améliorées de modèles déjà existants, la différence majeure étant qu’ils atteignent 4 To de mémoire. Western Digital revendique le fait qu’ils proposent des gammes de produits qui s’adressent aussi bien aux professionnels qu’au grand public. Ils souhaitent apporter de nouvelles solutions aux problèmes de stockage actuels que rencontrent énormément de créateurs de contenus ou de joueurs professionnels.

Tout d’abord, le SanDisk Extreme Pro Portable SSD possède une vitesse de lecture et d’écriture pouvant aller jusqu’à 2 000 Mo par seconde. Il possède aussi un châssis en aluminium forgé, ce qui lui donne une protection thermique efficace. Il sera disponible pour le premier trimestre 2021 au prix conseillé de 950,99€ TTC.

Le SanDisk Extreme Portable SSD possède quant à lui une vitesse de lecture de 1 050 Mo par seconde et une vitesse d’écriture de 1 000 Mo par seconde. Il dispose d’une résistance à l’eau et à la poussière IP55, ainsi qu’une protection contre les dégâts de chute pouvant aller jusqu’à deux mètres. Cette nouvelle version 4 To sera également disponible pour le premier trimestre 2021 au prix conseillé de 827,99€ TTC.

La marque WD_Black a elle aussi un nouveau modèle 4 To. Le WD_Black P50 Game Drive SSD est un disque SSD portable pensé spécialement pour les joueurs. Il atteint une vitesse de lecture de 2 000 Mo par seconde, ce qui permet de réduire les temps de chargement des jeux. Le disque est utilisable sur PC, PS4 et Xbox One. Comme les autres, il sera disponible pour le premier semestre 2021 au prix conseillé de 814,99€ TTC.

Enfin c’est le disque SSD My Passport de WD qui est mis à jour dans une version 4 To. Doté d’une protection métallique, il peut lui aussi résister aux chutes allant jusqu’à deux mètres et son design est disponible en plusieurs coloris : gris, bleu, rouge, or et argent. Il possède les mêmes vitesses que le SanDisk Extreme Portable SSD, c’est à dire 1 050 en lecture et 1 000 en écriture. La version 4To sera disponible pour le premier trimestre 2021 au prix conseillé de 827,99€ TTC.