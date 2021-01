Samsung veut recycler votre ancien Galaxy en… babyphone

Pour réduire son impact environnemental, Samsung déterre son initiative « Galaxy Upcycling » et espère intégrer vos anciens appareils Galaxy au sein de votre maison connectée.

La semaine dernière, au cours de sa conférence First Look, Samsung dévoilait quelques pistes afin de réduire l’impact environnemental lié à ses téléviseurs. Le géant sud-coréen avait alors annoncé qu’il comptait concevoir de nouveaux écoemballages plus durables pour toutes ses prochaines gammes en 2021, et doter plusieurs modèles d’une nouvelle télécommande solaire rechargeable, afin de limiter l’utilisation de millions de piles AAA. Mais les téléviseurs ne représentent qu’une partie de l’activité commerciale de Samsung auprès de grand public, pour lequel il est largement réputé pour ses smartphones, les Galaxy. Justement, Samsung vient tout juste de déterrer son initiative « Galaxy Upcycling » visant à faire recycler ses anciens smartphones. Au CES 2021, Samsung annonce une évolution de ce programme avec « Galaxy Upcycling Home », une initiative visant à réutiliser les anciens smartphones de la marque et les intégrer au sein d’un écosystème domotique, plutôt que les laisser dormir dans un tiroir.

Concrètement, Samsung va prochainement publier une mise à jour logicielle pour les anciens appareils afin de débloquer de nouveaux usages. Dans sa vidéo, la firme met l’accent sur l’utilisation d’un ancien smartphone Galaxy comme d’un babyphone, par exemple.

En plaçant l’appareil dans une chambre d’enfant, le logiciel de Samsung permettrait d’avoir accès au micro et au réseau afin d’alerter un parent sur son téléphone personnel en direct. Une idée particulièrement astucieuse, d’autant qu’il serait possible de mettre ces anciens appareils à contribution dans bien d’autres domaines en domotique, comme pour contrôler l’éclairage d’une pièce, l’utiliser comme écran d’interphone… Samsung n’a pas précisé quand il compte livrer cette mise à jour destinée à ses anciens smartphones Galaxy. Et vous, vous utilisez déjà d’anciens appareils exclusivement pour gérer votre maison connectée ?