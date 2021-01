Eyeware Beam transforme votre iPhone en eye tracker

Développée par Eyeware, Beam est une application qui pourra transformer votre iPhone ou iPad Pro en outil d’eye tracking et de head tracking, très utile pour les streameurs et influenceurs.

Cette année au CES 2021, Eyeware, startup suisse, a présenté son dernier projet : Beam. C’est une application qui met à profit la technologie de la caméra TrueDepth de l’iPhone, la même caméra qui est utilisée pour faire fonctionner le système de reconnaissance faciale Face ID. L’application Beam met à profit ce TrueDepth pour créer un système d’eye tracking et d’head tracking. Elle est révolutionnaire dans le sens où elle permet d’éviter l’achat d’un appareil spécifique à l’eye tracking, souvent onéreux et très peu utilisé par le grand public. L’application utilise les données récupérées par la caméra 3D pour suivre le mouvement des yeux avant de retransmettre ces données au logiciel PC adapté.

Eyeware donne quatre situations dans lesquelles l’application pourrait être très utile. La première s’adresse plus aux influenceurs, qui pourraient faire des vidéos « réactions » plus vivantes et plus interactives grâce à l’eye tracking. Dans une deuxième optique, elle s’adresse aussi aux gamers et joueurs professionnels puisqu’elle pourrait leur permettre de s’améliorer sur les jeux PC en analysant la manière dont ils exploitent l’écran et les données présentes dessus. Elles permettent aussi aux joueurs qui streament ou diffusent leurs parties de montrer précisément ce qu’ils regardent à leur audience.

Le troisième point compatible avec Beam est le monde de la simulation. Eyeware a d’ailleurs publié une vidéo où Beam est utilisé avec le Flight Simulator de Microsoft. L’eye tracking et le head tracking permettent de contrôler la caméra d’un simple coup d’œil ou d’un mouvement de tête ce qui renforce l’impression d’immersion. Enfin, le quatrième avantage de Beam est qu’il peut permettre aux téléphones de se transformer en webcam. Beam fonctionne avec n’importe quel service de vidéo conférence, très pratique dans cette nouvelle ère du télétravail.

En un mot, Beam se veut plus pratique, aussi efficace et plus simple d’utilisation que d’autres appareils dédiés à l’eye tracking, tout en le rendant grand public. L’application n’est pas encore disponible, mais le sera bientôt sur tous les appareils bénéficiant de Face ID.