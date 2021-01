CES 2021 : Asus dévoile sa nouvelle gamme de ZenBook

Asus vient de dévoiler ses nouveaux ZenBook au cours du CES 2021. Au menu : des ordinateurs à double écran, de l’OLED, et la nouvelle génération de processeurs mobiles d’AMD !

À l’occasion du CES 2021, Asus vient d’annoncer une flopée de nouveaux produits, parmi lesquelles on retrouve de nombreux ordinateurs portables. Asus élargit sa gamme de ZenBook Duo avec second écran et offre une toute nouvelle dalle OLED à de multiples modèles. On fait le point sur les nouveautés !

Parmi les étonnants ordinateurs portables à double écran de la marque, on retrouve le ZenBook Duo 14, qui dispose d’un écran NanoEdge Full HD de 14 pouces ainsi qu’un d’un écran secondaire ScreenPad Plus de 12,6 pouces, et de l’autre côté le ZenBook Pro Duo 15 doté d’une dalle NanoEdge OLED 4K HDR de 15,6 pouces couplé à un ScreenPad Plus de 14 pouces. Le premier est doté d’un processeur de 11e génération d’Intel quand le second à droit à l’Intel Core i9 ainsi qu’un GPU NVIDIA GeForce. C’est d’ailleurs l’un des des tous premiers ordinateurs portables à intégrer la toute dernière génération de GPU mobiles de NVIDIA. Le ScreenPad Plus a par ailleurs été amélioré, avec sa définition de 3840×1100 pixels, sa luminosité de 400 nits, et supporte près de 4096 points de pression pour fonctionner de pair avec l’Asus Pen.

Si le second écran ne vous intéresse pas nécessairement, Asus dévoile également un tout nouvel ultraportable doté d’un écran OLED Full HD de 13,3 pouces, configurable aussi bien avec les processeurs d’Intel et les Ryzen Mobiles d’AMD. Il dispose d’une autonomie de 13 heures, et pèse seulement 1,14 kg sur la balance ! Enfin, on retrouve un nouveau ZenBook Flip 15, doté d’un écran NanoEdge tactile de 15,6 pouces, de processeurs Intel Core de 11e génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce FTX 1650. À ses côtés, Asus dévoile la nouvelle version du ZenBook 14, toujours aussi fin (14,3mm) et autonome (16 heures) et doté de la nouvelle génération de Ryzen d’AMD et d’une NVIDIA GeForce MX450.