Apple lance une initiative pour lutter contre le racisme et l’injustice

Avec un budget de 100 millions de dollars, Apple veut lutter contre les inégalités en créant un centre mondial d’innovation pour les HBCU, ainsi qu’une académie pour apprendre le code à Détroit.

Alors que le CES 2021 bat son plein et nous a déjà réservé quelques surprises, l’annonce d’Apple ce 13 janvier en a étonné plus d’un. L’annonce du géant américain ne concernait pas un nouveau smartphone, comme certains ont pu penser, mais un pas de plus vers une société meilleure et plus juste. Apple a annoncé vouloir concrétiser son désir de combattre le racisme systémique en créant les Initiatives pour l’Égalité Raciale et la Justice (REJI), qui vont notamment financer un centre d’éducation et une nouvelle académie pour développeurs basée à Detroit. Un budget de 100 millions de dollars est alloué à ce projet. Cette initiative de la part d’Apple fait suite aux événements qui ont bouleversé le monde entier l’année dernière, notamment la mort de George Floyd et bien d’autres, qui ont révélé un profond besoin de changement en ce qui concerne le racisme systémique et le manque d’opportunités données aux personnes de couleur.

Une des contributions d’Apple concerne le projet Propel Center, qu’ils financent à hauteur de 25 millions de dollars, en collaboration avec la Southern Company. Le Propel Center sera un centre d’innovation et de développement pour les universités et collèges historiquement noirs (HBCU). Il sera situé sur le campus de l’Université d’Atlanta. Une école de développement Apple Developer Academy sera aussi ouverte aux étudiants de Detroit qui souhaitent apprendre le code et connaître le monde des nouvelles technologies.

Avec ces projets, Apple souhaite s’inscrire dans une démarche qui vise à construire un monde plus juste pour tous. Tim Cook, le dirigeant d’Apple, est très fier d’annoncer ce projet car il estime que c’est de la responsabilité de tous que de construire « un monde plus juste et plus équitable ». Dans ce sens, il affirme que cette initiative « contribue à former la prochaine génération de leaders diversifiés ».