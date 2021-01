CES 2021 : Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE, encore plus de superlatif

Pas de révolution sur l’ordinateur portable à deux écrans d’Asus. En revanche, la marque taïwanaise profite du CES 2021 pour mettre au goût du jour les caractéristiques techniques.

Pour ceux qui n’avaient pas tout suivi, l’année dernière, Asus avait annoncé le ROG Zephyrus Duo, un ordinateur portable destiné aux gamers mais qui se différenciait de la concurrence avec le fameux ScreenPad+, un second écran logé dans la partie inférieure de l’ordinateur portable qui permettait d’avoir tout le temps deux écrans. Après les annonces d’Intel et de Nvidia, on se doute bien qu’Asus ROG a mis à jour son ordinateur portable premium avec les nouveaux composants des deux firmes américaines, voici le Zephyrus Duo SE.

Si on retrouve le ScreenPad+, il a évolué depuis l’année dernière et s’il propose une taille identique de 14,1 pouces et un angle d’inclinaison identique (13°), il apporte cette année le support du stylet (en option), ce qui apporte bien évidemment de nouveaux usages possibles, aussi bien dans le gaming que dans la création. En effet, on rappelle que si les ordinateurs ROG se destinent avant tout aux gamers, les créatifs n’hésitent pas utiliser les ROG pour leur puissance dans un design contenu. Dans tous les cas, le ScreenPad+ est disponible en deux définitions, 3840×110 ou 1920×550.

Puisqu’on en est à parler d’écran, Asus ROG en a profité pour mettre à jour l’écran principal. En effet, si le maximum du modèle de l’année dernière se cantonnait à une définition 4K avec un taux de rafraichissement de 60Hz, Asus ROG n’y est pas allé avec le dos de la cuillère et l’utilisateur aura le choix entre une dalle 4K à 120Hz ou une dalle Full HD à 300Hz et avec un temps de réponse de 3ms ! Autant vous dire que sur une diagonale de 15,6 pouces, l’utilisateur aura le choix entre une finesse irréprochable ou une fluidité exemplaire. Les deux choix sont Adaptive-Sync.

A l’intérieur, Asus en a profité pour mettre à jour le système de refroidissement AAS Plus avec l’utilisation de métal liquide, ce qui permet plus de puissance sans forcément plus de bruits. Ainsi, le Zephyrus Duo SE est capable gérer sans sourciller une puissance allant jusqu’à 165W et permettre 30% d’air en plus par rapport au modèle de l’année dernière. Mais ce n’est pas tout, 2021 oblige, le nouveau ROG Zephyrus Duo SE intègre un processeur Intel de nouvelle génération. Et forcément, côté graphique, on aura le choix avec un nouveau GPU GeForce RTX 3xxx de Nvidia ou Ryzen Mobile d’AMD.

A côté, on retrouve du SSD en RAID, un système de 4 haut-parleurs avec le support du Dolby Atmos, un port Micro-SD, deux ports USB-C compatible DisplayPort 1.4, une sortie HDMI 2.0b, trois ports USB-A, le WiFi 6, une batterie de 90Wh, le tout dans 20,9mm d’épaisseur et un poids de seulement 2,4kg. Alors que jusqu’à maintenant, la recharge par USB-C n’était pas forcément acquis, le Zephyrus Duo SE peut se recharger en USB-C si l’utilisateur n’a pas besoin de toute la puissance nécessaire.

Pas de prix encore mais une sortie prévue pour fin février.