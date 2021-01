CES 2021 : Gigabyte présente ses nouveaux PC Aero et Aorus

Équipés des derniers GPU Nvidia RTX Séries 30, les deux nouveaux laptops de Gigabyte se destineront principalement au gaming.

Les laptops pensés pour le gaming se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Depuis le début du CES 2021, les marques ont rivalisé d’imagination pour nous présenter l’avenir du jeu vidéo nomade. Depuis les Asus ROG Strix aux nouvelles gammes Acer destinées au gaming, en passant par les derniers Razer Blade, il y en a pour à peu près tous les goûts. Cette fois, c’est au tour du constructeur Gigabyte de présenter ses nouveaux PC portables pensés pour les gamers. La marque a officialisé l’élargissement de sa gamme Aero et Aorus, qui intégrera désormais les tout derniers GPU de Nvidia RTX Séries 30. L’ensemble des PC présentés sera accessible à partir du 26 janvier prochain chez les revendeurs tiers.

Aorus, le gamer

Parmi les nombreux modèles présentés hier, on retrouve notamment le laptop Aorus 17G, conçu pour les “hardcores gamers” selon la marque. Avec sa dalle FHD de 17,3 pouces, et son taux de rafraîchissement à 300 Hz, l’ordinateur dispose surtout d’un impressionnant clavier mécanique équipé de commutateurs Omron. Sous le capot, on retrouve un SoC Intel Core i7-10870H couplé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q, et 32 Go de RAM. L’ordinateur sera proposé à un prix de départ fixé à 2099$.

Concernant les autres modèles de la gamme Aorus, Gigabyte a également annoncé deux nouveaux terminaux 15,6 pouces avec les 15G XC et YC, équipés d’une dalle FHD 240 Hz, d’un processeur Intel Core i7-10870H, et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q. Seule différence notable entre les deux laptops gaming, leur SSD, qui monte à 1 To pour le 15G YC, et se contente de 512 Go sur le 15G XC, qui débutera à 1499$.

Aero, le polyvalent

Concernant la gamme Aero, Gigabyte a dévoilé quatre nouveaux modèles à la fois puissants et polyvalents. On notera surtout l’officialisation du nouveau Aero 17 HDR YC, équipé d’un panneau 4K IPS, d’un processeur Intel Core i9-10980HK, et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q 8 Go GDDR 6. Sous le capot, 64 Go de RAM et un SSD de 2 To viendront parfaire le tout, pour un prix à partir de 2499$. À noter qu’une variante du laptop sera également proposée avec l’Aero 17 HDR XC. Légèrement moins puissante, cette dernière embarquera une puce Intel Core i7-10870H, ainsi qu’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q 8 Go GDDR 6.

La gamme Aero se déclinera aussi en 15 pouces cette année, avec deux modèles 4K OLED. Tandis que le modèle 15 YC bénéficiera d’un processeur Intel Core i9-10980HK et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, son petit frère le 15 XC intégrera une puce Intel Core i7-10870H, et un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q. Les prix de la gamme débuteront à partir de 1599$.