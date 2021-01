iPhone : vous pouvez recharger votre passe Navigo dès aujourd’hui !

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’iPhone pourront se garder de faire la queue en début de mois à la borne d’une station et recharger leur passe Navigo directement depuis leur téléphone. En février, il devrait enfin être possible d’utiliser son iPhone comme titre de transport dématérialisé.

Il aura fallu du temps, mais le titre de transport dématérialisé débarque efin sur iPhone ! S’il faudra attendre le mois de février pour utiliser son smartphone pommé comme un passe Navigo en Île-de-France, d’après les informations révélées par le Parisien, il est désormais possible de recharger son passe physique dès aujourd’hui. L’application ViaNavigo s’est doté d’une nouvelle fonctionnalité, déjà présente sur Android, et permettant d’utiliser son iPhone comme d’une borne de recharge. Vous pourrez ainsi charger votre passe avec un forfait jour, hebdomadaire ou encore mensuel simplement en l’apposant au dos de votre iPhone. Néanmoins, tous les smartphones d’Apple ne seront pas compatibles : il faut utiliser au minimum un iPhone 7 et iOS 13, et on note que certains modèles ne sont, bizarrement, pas compatibles au jour J (l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max).

L’étape suivante se déroulerait a priori en février, et permettra d’utiliser son iPhone tel un passe Navigo, même si Île-de-France Mobilités n’a pas encore confirmé ce déploiement. Logiquement, le forfait que vous choisirez sur l’app ViaNavigo se retrouvera sur l’application Wallet intégrée aux iPhone, et le paiement se fera via Apple Pay. Des solutions propriétaires qui, comme en témoigne les longues négociations entre Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités, et Apple, ont largement retardé son déploiement. Sur Android, il est déjà possible de recharger son passe Navigo physique ou d’utiliser son smartphone comme titre de transport depuis septembre 2019, à la seule condition de disposer d’un appareil compatible NFC.