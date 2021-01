Razer dévoile le Projet Hazel, le masque anti-covid ultime

Razer s’était déjà pleinement mobilisé lorsque la pandémie a explosé, en mobilisant ses usines pour fabriquer des masques et en en livrant plus d’un million autour du monde. Cette fois, la marque revient avec un concept de masque haut de gamme hautement performant : le Projet Hazel.

Razer est largement réputé pour ses divers accessoires gaming, mais ça n’empêche pas la marque de mettre un pied dans un secteur où on ne l’attendait pas. Entre ses nouveaux ordinateurs Blade et équipements pour gamers, Razer a levé le voile sur le Projet Hazel, un masque destiné à nous protéger contre la Covid-19. La marque en a eu l’idée l’année dernière, tandis que la pandémie faisait rage et touchait successivement la plupart des pays dans le monde. Ce masque haut de gamme – qui n’est pas encore destiné à la vente – se décline en deux couleurs, blanc et noir, et propose quelques excellentes idées pour vous protéger.

Tout d’abord, sa façade est transparente, ce qui permet de laisser apparaitre votre sourire, tout en permettant aux malentendants de lire sur vos lèvres. Razer y a même placé plusieurs micros à l’intérieur ainsi qu’un amplificateur afin d’améliorer le son de votre voix ! Il devrait tenir parfaitement en place sur votre visage grâce à ses protections étanches en silicone, et vous assurer une bonne respiration grâce à ses deux filtres de niveau N95 (équivalent du FFP2), baptisés Smart Pods. Ils régulent le flux d’air et permettent une filtration bactérienne (EFB) efficace filtrant au moins 95% des particules en suspension dans l’air. Ceux-ci sont cerclés par des LED RGB personnalisables – Razer oblige – et sont bien sûr remplaçables. On y retrouve également un système de refroidissement et de régulation actif de l’air, qui permet d’apporter de l’air frais tout en évacuant le CO2. Pour l’ajuster, on pourra compter sur deux boucles afin d’assurer un bon confort au niveau des oreilles. Et puisque ce masque doit être rechargé pour faire fonctionner l’électronique embarquée, il est accompagné d’une boite de recharge sans-fil équipée… d’un système de désinfection par les rayons UV.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’un concept – même s’il est plutôt poussé – et rien ne nous dit qu’il sera réellement commercialisé. En même temps, pour ceux qui préfèrent rester dans le confort de leur maison ou appartement, Razer a également levé le voile sur un autre concept de siège gaming. Baptisé Projet Brooklyn, le concept de fauteuil tout-en-un est autrement plus ambitieux puisqu’il souhaite incarner l’espace d’immersion ultime du gamer. Il intègre un écran OLED incurvé de 60 pouces qui entoure la tête de l’utilisateur, et un système de vibration pour immerger totalement le joueur. Pour les joueurs PC, on retrouve également une tablette qui se déploie devant soi pour y poser ses périphériques : clavier et souris.