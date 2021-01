La brosse à dents Philips Sonicare 9900 Prestige s’adapte à vous

Dotée d’un capteur de pression et d’une intelligence artificielle, la Philips Sonicare 9900 Prestige s’ajustera toute seule pour permettre un brossage de dents optimal et personnalisé.

Le design élégant de la nouvelle Philips Sonicare 9900 Prestige n’est pas ce qui a le plus marqué ce CES 2021 du côté des soins dentaires. Cette brosse à dents possède surtout une technologie encore jamais vue et qui s’inscrit dans un désir de propreté ultime, sans efforts. Elle est dotée d’un capteur de pression qui fonctionne avec un système d’intelligence artificielle que Philips a appelé SenseIQ. La nouveauté de cette brosse à dent n’est pas tant l’intégration du capteur, mais le fait que la Sonicare 9900 Prestige aura la capacité de s’adapter automatiquement et en temps réel à votre brossage. Si vous exercez une pression trop forte sur vos dents ou vos gencives, la brosse à dent ajustera cette pression de manière automatique et intelligente. Cette technologie leur permet de proposer un brossage totalement personnalisé et adapté. Les données des capteurs sont recueillies jusqu’à 100 fois par seconde et elles ne concernent pas seulement la pression mais aussi les mouvements circulaires, les zones couvertes par le brossage, ainsi que sa fréquence et sa durée.

Comme d’autres brosses à dents connectées, la Philips Sonicare 9900 Prestige fonctionnera avec une application, Philips Sonicare, pour vous donner des rapports (quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels) sur votre façon de vous brosser les dents, des recommandations pour un brossage optimal et une aide personnelle en temps réel. Cette application permettra aussi la synchronisation automatique des données puisque le commun des mortels ne va pas toujours se brosser les dents accompagné de son téléphone.

Alors que les autres brosses à dents de ce genre viennent accompagnées de différentes têtes, pour les usages différents que l’on en fait, ce ne sera pas le cas pour la Prestige. La forme particulière de sa brosse permettra à la fois d’enlever vingt fois plus de plaque dentaire, de s’occuper des gencives de manière plus saine et d’enlever jusqu’à 100% de tâches en plus. Pour le moment, Philips n’a pas annoncé le prix de la Sonicare 9900 Prestige, ni quand elle sera disponible sur le marché.