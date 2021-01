CES 2021 : TCL dévoile ses lunettes du futur

Après un prototype en 2019, les lunettes connectées de TCL vont enfin débarquer sur le marché. La marque a dévoilé son concept révolutionnaire lors du CES 2021 et annonce qu’elles seront commercialisées cette année.

Le futur est déjà là. Lors de cette édition numérique du CES, TCL nous a offert un bon dans la science-fiction. La marque a dévoilé son nouveau produit, qui entend révolutionner notre consommation de contenus vidéo en nomade. Baptisées Wearable Display, ces lunettes intègrent deux écrans micro OLED Full HD 1080p pour permettre à l’utilisateur de regarder un film ou une série peu importe l’endroit où il se trouve. Le Wearable Display est capable de se connecter à plusieurs smartphones, tablettes et ordinateurs portables, sous réserve que ceux-ci soient équipés d’un port d’affichage USB-C prenant en charge une résolution de 1080p. TCL promet une expérience immersive lors du visionnaire d’un film, mais aussi pour jouer à des jeux vidéo. Pour l’instant, la marque ne donne pas le prix de son nouveau bijou d’innovation, mais annonce qu’il sera disponible cette année sur certains marchés. TCL ne précise en revanche pas quels pays seront concernés.

MOVEAUDIO S600 —des écouteurs sans fil

TCL a profité de la conférence pour annoncer l’arrivée imminente de plusieurs produits. La marque va commercialiser des écouteurs sans fil à réduction de bruit hybride. Les MOVEAUDIO S600 promettent de supprimer le bruit environnant, mais aussi de parler avec les autres sans avoir à retirer le dispositif. TCL annonce une qualité audio exceptionnelle en appel, notamment grâce aux trois microphones intégrés dans chaque oreillette. Côté autonomie, les MOVEAUDIOS600 promettent 8 heures d’écoutes avec une seule charge et jusqu’à 32 heures en utilisant l’étui. Ils conviendront parfaitement aux sportifs puisqu’ils sont résistants à la transpiration, l’eau et la poussière grâce à la certification IP54. Ils seront commercialisés en février prochain, à un prix conseillé de 149 euros.



MOVETRACK pour suivre ses animaux

TCL s’adresse aussi aux amis des animaux avec son MOVETRACK. Il permet aux propriétaires d’animaux de garder un œil sur leur compagnon à n’importe quel moment. TCL annonce qu’il s’agit de l’équivalent virtuel d’une laisse et qu’il avertira le propriétaire si l’animal sort de la zone de couverture Bluetooth, pouvant atteindre 10 mètres. Il sera aussi possible de suivre l’activité de l’animal comme c’est le cas pour les traceurs d’activité humains. Il offre la possibilité de connaître le temps de jeu, de marche ou de repos quotidien. Le tracker GPS promet aussi d’aider les propriétaires d’animaux fuyards avec un système de localisation multigéo en temps réel. Le badge, présent sur le MOVETRACK, dispose d’un QR qui permettra à ceux qui trouvent l’animal de contacter les propriétaires d’un simple clic. L’application intègre aussi une fonction qui permet d’allumer une LED pour retrouver l’animal dans la nuit par exemple. Enfin, il est résistant à la poussière et l’eau grâce à la certification IP67. Il promet jusqu’à 14 jours d’autonomie. Il sera commercialisé dès le printemps prochain, pour 99 euros.

TCL LINKHUB 4G boîtier Ethernet CPE extérieur

Dernier produit à bénéficier d’une présentation en bonne et due forme lors de la conférence TCL, le LINKHUB 4G est un boîtier Ethernet CPE extérieur qui promet une meilleure couverte haut débit LTE dans les zones les plus reculées. Spécialement conçu pour l’utilisation en extérieur, grâce à sa protection IP67, le CPE extérieur utilise des antennes MIMO 4×4 à un gain élevé avec un signal amplifié pour combler la distance entre la maison et la tour LTE la plus proche et promet ainsi de couvrir de grandes zones avec la connectivité 4G Cat12. Il sera disponible courant 2021.