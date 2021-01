Les solutions îliennes Tech4Islands s’exposent au CES 2021

La French Tech Polynésie expose officiellement au CES 2021 ! L’Océanie et les Outre-Mer font ainsi leur entrée par la grande porte au cœur du plus important salon mondial de l’innovation, sur le stand all-digital “La French Tech Polynésie -Tech4Islands”, pour présenter aux quelques 200 000 visiteurs annoncés les solutions innovantes insulaires “bonnes pour les îles et donc bonnes pour la Planète” des Lauréats des Grands Prix Tech4Islands Océanie et Outre-mer 2020 : MediCan Polynésie (Polynésie française), AEDES SYSTEM (Nouvelle-Calédonie) et SMO Solar Process (Guadeloupe).

Exceptionnelle vitrine pour les solutions innovantes de l’Océanie et des Outre-mer au plus grand salon mondial de l’innovation, le Consumer Electronics Show (CES) qui se tient du 11 au 14 Janvier 2021. Le CES 2021, qui sera cette année en version entièrement digitale du fait du contexte sanitaire international, n’en annonce pas moins 300 speakers, 1 800 exposants et près de 200 000 visiteurs online.

En partenariat avec Business France et La French Tech, le stand de “La French Tech Polynésie -Tech4Islands” présente au CES 2021 les solutions innovantes des Lauréats océaniens et ultramarins de son grand concours international Tech4Islands Awards 2020 :

Med.i.Can (Polynésie française – Océanie) : Container de télémédecine autonome et mobile pour apporter les soins de santé primaire dans les territoires non médicalisés.

Aedes System (Nouvelle-Calédonie – Océanie) : Filtre écologique conçu à partir de pneus recyclés pour empêcher la prolifération des moustiques dans leurs lieux de ponte.

SMO Solar Process (Guadeloupe – Outre-mer) : Processeur compact et autonome qui utilise le soleil comme source principale d’énergie pour transformer les déchets ou biomasse en hydrogène vert et en énergie.

Ces trois start-up îliennes exposantes sur le stand « La French Tech Polynésie -Tech4Islands » ont remporté les Grands Prix Océanie et Outre-mer de la seconde édition du concours international Tech4Islands Awards 2020 organisé par La French Tech Polynésie. Un succès mondial sans précédent avec pas moins de 186 candidatures en provenance de 37 Pays et Territoires répartis sur les 5 océans, qui composent désormais la Tribu Tech4Islands.

La French Tech Polynésie impulse depuis deux ans à l’échelle régionale et mondiale la dynamique Tech4Islands, l’innovation PAR et POUR les îles, ÉCLAIREUR de la transition écologique, énergétique et numérique, en faveur d’une Tech For Good durable et résiliente, « bonne pour les îles et donc bonne pour la Planète ». Elle fait émerger des solutions innovantes pour un développement insulaire plus autosuffisant, durable, inclusif et résilient.