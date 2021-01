PS5 : Sony dévoile par mégarde les dates de sorties de nombreux jeux

De Kena, à Pragmata en passant par Little Devil Inside et Project Athia, Sony a révélé les dates de plusieurs jeux first-party et third-party dans le cadre du CES 2021. Découvrez le programme chargé de cette année 2021.

Au cours du CES 2021, Sony Interactive Entertainment a diffusé une vidéo de présentation dans laquelle Jim Ryan, son PDG, est revenu sur le lancement de la console Playstation 5, qu’il décrit comme le plus grand lancement de console au monde. Bien que cela soit une information intéressante, quoique impossible à vérifier pour le moment, ce n’est pas ce qui a attiré les internautes qui ont pu regarder la vidéo jusqu’à la fin. Après le discours de Jim Ryan et la petite musique entraînante de clôture, une image s’affiche avec en petit caractères… les prochaines sorties de jeux sur PS5. Certaines d’entre elles étaient déjà connues, comme Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank ou encore Hitman III, mais c’est une totale découverte pour certains autres jeux, notamment pour Project Athia ou encore Pragmata, car ce dernier était originellement annoncé pour 2022.

Pour faire un récapitulatif chronologique, l’agenda de 2021 se retrouve très chargé avec deux dates confirmées, le 20 janvier pour Hitman III et le 19 mars pour Returnal. Kena : Bridge of Spirits sortira plus tard en mars, Solar Ash en juin, le très attendu Little Devil Inside en juillet, puis Stray et Ghostwire Tokyo en octobre. Si on savait déjà que Horizon Forbidden West et Ratchet & Clank sortiraient en 2021, la vidéo ne nous donne pas plus d’informations à ce sujet. Puis il y a Project Athia prévu pour janvier 2022 et enfin Pragmata pour 2023.

C’est concernant ces deux derniers jeux que l’annonce a le plus choqué. C’est en effet la première fois qu’une date de sortie est évoquée pour Project Athia, nouvelle licence des créateurs de Final Fantasy XV et aucune annonce officielle ne vient confirmer cette information. En ce qui concerne Pragmata, qui était attendu pour 2022, il n’y a pas non plus eu d’annonce concernant un report de la date initiale et par rapport aux raisons qui auraient motivé ce délai. Beaucoup de personnes ont aussi remarqué l’absence de certains titres très attendus, tels que Gran Turismo 7 ou encore le prochain God of War, tous les deux attendus en 2021.

Pour résumer, tout en gardant en tête que ces dates n’ont absolument pas été confirmées :

Hitman 3 : 20 janvier 2021

Returnal : 19 mars 2021

Kena : Bridge of Spirits : mars 2021

Solar Ash : juin 2021

Little Devil Inside : juillet 2021

Stray : octobre 2021

Ghostwire Tokyo : octobre 2021

Horizon Forbidden : 2021

Ratchet & Clank : 2021

Project Athia : 2022

Pragmata : 2023

[MàJ] On vient de s’apercevoir que Sony a modifié sa vidéo de présentation du CES 2021 en ne laissant que quelques sorties de titres visibles : Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West et Returnal (capture visible ci-dessous). Les autres jeux qui étaient mentionnés, Hitman 3, Kena, Solar Ash, Little Devil Inside, Stray, Ghostwire Tokyo, Project Athia et Pragmata, ont été supprimés de la vidéo. Est-ce la confirmation d’une erreur de la part de Sony ? Ce qui est sûr, c’est que cette modification ne fait qu’ajouter du mystère autour des sorties de ces jeux, dont les dates n’ont pas encore communiquées officiellement.