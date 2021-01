CES 2021 : Razer officialise ses nouveaux laptops Blade

Équipés des GPU Nvidia GeForce RTX Series 30, ces nouveaux laptops gaming bénéficient également de nouvelles options d’écran.

Comme chaque année au CES, les ordinateurs portables destinés aux gamers sont largement mis à l’honneur. Après Asus ROG qui dévoilait ses nouveaux Strix, ou encore Acer, qui présentait hier ses machines haut de gamme pour le jeu vidéo, c’est au tour de Razer, autre grand spécialiste sur le marché du hardware spécialisé, d’officialiser ses nouveautés. Sans grande surprise, la marque a en effet annoncé hier l’élargissement de sa gamme Blade. Présentés comme “le meilleur atout pour les joueurs voulant jouer à la prochaine génération de jeux”, les nouveaux Blade 15 et 17 sont d’ores et déjà disponibles en précommande.

Puissants

Équipés des nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX Séries 30 (jusqu’à la RTX 3080 selon les configurations), ces nouveaux Blade devraient permettre aux joueurs de profiter des tout derniers jeux du moment, et notamment du très gourmand Cyberpunk 2077. Avec leur écran de 15,6 ou 17,3 pouces, les ordinateurs permettront plusieurs options d’affichage, allant du FHD 360 Hz, au Quad HD à 240 Hz (165 Hz pour le Blade 15). Une troisième option assurera aux joueurs un affichage UHD OLED à 60 Hz pour le Blade 17, tandis que le Blade 15 se contentera de l’UHD classique à 120 Hz.

Compacts

Bien que performants, les nouveaux Blade 15 et 17 de Razer n’en resteront pas moins des laptops, avec toutes les possibilités que cela implique. Compactes et légères, les deux machines pourront être emportées partout, et permettre aux joueurs de s’affranchir d’un lourd setup gaming. En termes de connectiques, chaque PC intégrera des ports USB-C, HDMI 2.1, mais aussi un lecteur de carte SD UHS-III. Les claviers des nouveaux Blade bénéficieront du traditionnel éclairage Razer Chroma RGB, et pourront être personnalisés pour faciliter les commandes ingame. Enfin, huit haut-parleurs frontaux complèteront le tout, afin d’assurer un son immersif à 360°.

Disponibles depuis hier en précommande sur le site officiel de Razer, et dans les magasins de la marque, les Blade 15 seront mis en vente dès le 26 janvier prochain chez l’ensemble des revendeurs tiers à partir de 1799,99€. Concernant le Blade 17, il faudra patienter encore un peu. Le laptop gaming sera en effet accessible dans le courant du premier trimestre 2021, pour un prix de départ fixé à 2399,99€.