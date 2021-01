NETGEAR dévoile son routeur Nighthawk RAXE500 : tri-bande et WiFi 6E au programme

NETGEAR profite de l’édition virtuelle du CES 2021 pour présenter le premier routeur WiFi 6E au monde, le routeur WiFi tri-bande Nighthawk AXE11000 (RAXE500). Destiné à redéfinir l’expérience WiFi, en proposant des débits allant jusqu’à 10,8 Gbit/s1, cette nouvelle référence dans la gamme de routeurs Nighthawk promet une connectivité rapide, sans interférences ni congestion, grâce au canal 6 GHz.

Le télétravail, les études en ligne ou encore la diffusion de vidéos en streaming au sein d’un même domicile participent d’un nouveau niveau d’exigences pour les réseaux WiFi domestiques. Les appareils de ces foyers ultra-connectés sont en concurrence permanente pour une bande passante accrue sur des réseaux WiFi bondés. Le WiFi 6E résout ces problèmes de congestion en ajoutant le spectre des 6 GHz aux bandes WiFi existantes, une bande précédemment indisponible. Elle peut être utilisée pour diffuser des signaux WiFi et connecter davantage d’appareils avec une fiabilité et des débits supérieurs. Avant l’arrivée du WiFi 6E, les routeurs WiFi étaient traditionnellement limités aux canaux 2,4 GHz et 5 GHz. Cette troisième et nouvelle bande 6 GHz augmentera considérablement la capacité des réseaux permettant la prise en charge de plus d’appareils, dès qu’elle sera effectivement libérée en France. On notera également que ce nouveau routeur Nighthawk AXE11000 offre une sécurité de dernière génération en WPA3.

Spécifications techniques :

Nouveau canal 6 GHz : jusqu’à 200% de spectre disponible en plus par rapport au WiFi double-bande (5 GHz et 2,4 GHz),

Latence ultra-faible : Avec peu d’appareils sur le nouveau canal 6 GHz, la latence sera la plus faible possible pour les jeux et le trafic en temps réel,

Plus de canaux WiFi à bande passante élevée : vitesse ultra-rapide et moins d’interférences avec 3 fois plus de canaux WiFi 160 MHz à bande passante élevée

WiFi tri-bande à 12 flux : quatre flux 6 GHz, quatre flux 5 GHz et quatre flux 2,4 GHz sont synonymes de plus de bande passante et de moins de congestion pour tous les appareils connectés au WiFi,

Processeur puissant optimisé pour le WiFi 6E : Idéal pour des vitesses Internet Gigabit, un processeur quadricœur 64 bits à 1,8 GHz assure une diffusion et des sessions de jeux UHD 4K / 8K fluides,

Port Ethernet multi-Gigabit 2,5G : 2,5 fois la vitesse filaire d’un port Gigabit classique, à utiliser pour la connectivité LAN ou Internet,

5 ports Gigabit Ethernet : connectez plus de périphériques câblés pour un transfert de fichiers plus rapide et des connexions ininterrompues. Agrégez simultanément deux ports Gigabit LAN et deux ports Gigabit WAN (configurables),

Antennes pré-optimisées : Dépliez les antennes du routeur : aucun autre réglage n’est requis. Les antennes du Nighthawk RAXE500 sont optimisées pour les meilleures performances WiFi,

Cybersécurité NETGEAR Armor pour votre domicile : Protection avancée contre les cybermenaces pour votre réseau domestique, incluant un nombre illimité d’appareils connectés.

Mises à jour automatiques du logiciel : installation des derniers correctifs de sécurité, sans aucune intervention de l’utilisateur.