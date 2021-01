Lancement de la chaine MEDIEVAL TV



Et si le médiéval avait aussi sa chaine de télévision dédiée… Depuis lundi 11 janvier, la campagne du lancement d’une nouvelle chaine de télévision pas comme les autres bat son plein. C’est sur l’initiative de David Frécinaux (Réalisateur de plusieurs émissions sur France 5 et Canal+), que des acteurs connus de la sphère médiévale, pour leurs talents d’organisateurs d’évènements, de vulgarisation, ou plus généralement d’expertise passionnelle se sont réunis afin de proposer des programmes qualitatifs autour du moyen âge à travers une plateforme de SVoD (Subscription video on demand) disponible sur le web : MEDIEVAL TV.