Blizzard : Battle.net s’offre une nouvelle interface !

La plateforme qui va fêter ses 25 ans cette année a eu le droit à une refonte de son interface et la plus grosse mise à jour de ces huit dernières années.

Blizzard a annoncé avoir fait la plus grosse mise à jour de Battle.net depuis des années. Créée en 1996, la plateforme est de plus en plus utilisée par les joueurs du monde entier, ce qui a motivé Blizzard à l’améliorer tout en lui donnant de nouvelles fonctionnalités. Sur Battle.net, vous avez maintenant la possibilité de mettre des jeux en favoris, afin de les retrouver plus facilement et donc de les lancer plus rapidement. L’onglet de notifications regroupe quant à lui les notifications de messages ainsi que de téléchargements au même endroit, dans le même format que le centre de notifications Playstation.

La nouvelle interface de Battle.net inclut désormais les dernières actualités des jeux auxquels vous jouez, ainsi que les contenus relatifs à ces jeux. Le fait que toutes les informations se retrouvent au même endroit favorise une meilleure navigation et un service plus complet. Le menu « social » a lui aussi un peu changé. Selon Blizzard, il vous permet maintenant « de mieux suivre le statut de vos amis dans chaque onglet de jeu ». Enfin, la quasi-totalité de l’application est maintenant accessible au clavier. Cette fonctionnalité permet une meilleure fluidité. D’autres améliorations d’accessibilité incluent une « meilleure prise en charge des liseuses et un meilleur contraste des couleurs ».

Une partie des utilisateurs de la plateforme avait pu tester la version bêta de cette mise à jour. Elle est officiellement disponible depuis le 14 janvier, mais pas pour tout le monde. Elle n’a été déployée que dans certaines régions d’Amérique du Nord, et Blizzard explique qu’elle va être déployée dans les semaines suivantes à toutes les autres régions, afin de s’assurer de la stabilité de la mise à jour.