Epic Games porte plainte contre Apple et Google au Royaume Uni

Après avoir déposé plainte contre les deux géants aux États-Unis il y a presque cinq mois, Epic Games étend sa bataille juridique afin de mettre toutes les chances de son côté.

Epic Games étend sa bataille juridique au Royaume-Uni. C’est Bloomberg qui relaye l’information, en précisant qu’Epic Games vient de déposer une plainte contre les deux géants Apple et Google auprès du tribunal britannique qui s’occupe des affaires de concurrence entre entreprises.

La dispute entre Epic Games et Apple et Google a commencé en août 2020, lorsqu’Epic Games avait mis en place, dans l’application Fortnite, un mode de paiement direct par le biais d’une mise à jour, enfreignant par la même occasion les règles de paiement de l’App Store. Apple avait donc décidé de faire retirer Fortnite de sa boutique le jour même de la mise à jour. Epic Games avait anticipé la réaction du géant californien et publiait alors une parodie de la publicité culte d’Apple, 1984, dans laquelle l’éditeur dénonce la fameuse « taxe Apple », commission que récupère la firme à chaque achat effectué depuis son App Store. Peu après, Google a décidé, lui aussi, de retirer Fortnite de sa propre boutique, le Play Store, le jeu étant également en violation avec les règles d’achats de la plateforme. La plainte déposée par Epic Games s’est donc étendue à Google.

Alors que la bataille juridique a commencé aux États-Unis, elle vient maintenant de s’étendre aux filiales britanniques d’Apple et de Google. Epic Games reste sur sa position et affirme que la décision prise par Apple et Google de retirer son jeu de leur plateforme était illégale. Epic Games explique même qu’Apple tire profit de sa « domination » et empêche Epic Games d’avoir accès à « une juste concurrence qui va profiter à tous les consommateurs ». Si certains voient ça comme du vol de la part d’Epic Games, certains expriment publiquement leur soutien au studio, comme Spotify l’avait fait il y a quelques mois. Alors que la bataille ne vient que de commencer au Royaume-Uni, cela fait déjà cinq mois qu’elle a débuté aux États-Unis et elle n’est pas prête d’être terminée.