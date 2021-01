Covid-19 : Un masque intégral futuriste fait un carton sur Kickstarter

Vendu 79$ lors de sa campagne de crowdfunding, cet étonnant masque intégral promet de vous protéger à la fois de la Covid-19, mais aussi de n’importe quelle autre forme d’agression extérieure.

Les masques chirurgicaux jetables , devenus des accessoires indispensables à notre quotidien depuis le début de la pandémie, vous ennuient ? Si vous aspirez à porter quelque chose de plus sécurisé, mais aussi de plus original, l’entreprise américaine Blanc Inc a imaginé le “masque ultime”. Lancé via un financement participatif sur Kickstarter, le projet a atteint son objectif de 20 000 $ en seulement quelques jours. Clôturée aujourd’hui, la campagne est un véritable succès, avec plus de 400 000 $ récoltés depuis le 19 novembre dernier.

Conçu comme un masque intégral capable de protéger les yeux, le nez et la bouche, Blanc s’équipe de deux filtres à air HEPA, réutilisables et remplaçables. En plus de vous faire ressembler à Marvin, le robot parano de la saga H2G2, le masque permet aussi de masquer votre identité, grâce à une vitre teintée placée devant le champ de vision. Le revêtement de l’accessoire est quant à lui personnalisable. Plusieurs fonctionnalités devraient également être disponibles au lancement du masque prévu en mars 2021, allant du casque Bluetooth au système de réalité augmentée intégré aux lunettes.

Proposé à partir de 79$ sur Kickstarter, ce masque nouvelle génération vise à proposer une solution multifacette et surtout plus durable à notre exposition à la pollution urbaine, aux maladies, mais aussi à la surveillance vidéo. Il assure aussi un meilleur confort qu’avec un masque jetable classique, puisque selon la marque, il ne nécessite aucun repositionnement au cours de la journée, et n’exerce aucune pression sur le nez ou les oreilles. Si l’idée est intéressante, elle pourrait pourtant poser problème en France, où il est interdit de dissimuler entièrement son visage dans un lieu public, conformément à la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010.