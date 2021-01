ALDI se lance officiellement dans l’e-sport !

ALDI est désormais le partenaire officiel de la Team Vitality, et le partenaire majeur de Solary et de la ligue française de LoL.

ALDI devient officiellement la première enseigne de grande distribution partenaire d’équipes et d’événements eSport. Une démarche qui est un investissement sur le long terme puisque l’eSport est une discipline de plus en plus reconnue et valorisée. Le gaming en général gagne en popularité et rassemble une communauté toujours plus grande. C’est ce que pense ALDI, qui décrit l’eSport comme « une nouvelle économie en pleine démocratisation ».

Les trois principaux acteurs de cette collaboration sont la Team Vitality, l’équipe au succès international la plus suivie en France et dont ALDI sera le partenaire officiel, le club SOLARY, une équipe indépendante dont l’équipe Fortnite est parmi les meilleures d’Europe, et enfin la ligue française de League of Legends. En étant partenaire de deux équipes assez importantes, ALDI se place en ligne de front et démontre un réel engagement. Le partenariat est en vigueur pour les trois prochaines années et, dans leur engagement, ALDI prévoit déjà de constituer un programme nutritionnel adapté aux membres des équipes Solary et Team Vitality, en fonction de la compétition et du type de jeu en question.

ALDI se dit en accord avec les valeurs de l’eSport, notamment parce que les joueurs professionnels sont considérés comme des athlètes de haut-niveau et se doivent donc d’avoir un régime alimentaire adapté. Étant une enseigne portée sur les valeurs d’une meilleure alimentation, ils se retrouvent parfaitement dans cette nouvelle institution du divertissement et ils peuvent ainsi promouvoir « le lien entre nutrition et pratique de l’eSport ». Cette collaboration est importante pour eux qui aimeraient effacer l’image du joueur « assis dans son fauteuil, à grignoter toute la journée » qui ternit la discipline, que beaucoup pensent encore réservée aux ados qui n’ont pas ou peu de vie sociale.