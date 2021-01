Oxenfree en passe d’être adapté pour la télévision

Le jeu d’aventure Oxenfree va débarquer sur nos écrans. Selon les fondateurs de Night School Studio, il sera bientôt adapté pour la télévision.

Les jeux vidéo ont la cote à Hollywood. Une situation dont compte bien profiter Night School Studio, à qui l’on doit notamment Oxenfree. Le jeu d’aventure sorti en 2016 aura droit à une adaptation selon les cofondateurs du studio indépendant. Si le duo reste assez mystérieux sur les détails du projet, ils confient travailler dessus depuis bientôt six mois. Lors d’une interview pour DigitalTrends, Sean Krankel et Adam Hines expliquent avoir d’abord voulu développer une première adaptation avec Skybound Entertainement. La société américaine fondée par Robert Kirkman (The Walking Dead) a finalement abandonné le projet, qui aurait depuis été récupéré par une nouvelle firme. Si les deux fondateurs de Night School Studio ne dévoilent rien de l’identité de cette mystérieuse entreprise, ils annoncent qu’il s’agira d’une série pour la télévision. « Il n’y a pas beaucoup à annoncer pour le moment, mais au milieu de l’année dernière, nous avons commencé à travailler là-dessus. C’est une adaptation, mais avec tout un nouvel ensemble de variables en jeu. Nous sommes excités ».

Afterparty bientôt adapté

Le jeu ne sera d’ailleurs pas le seul du catalogue de Night School Studio à bénéficier d’un tel traitement. Selon Sean Krankel et Adam Hines, le dernier titre vidéoludique du studio (Afterparty) aura aussi droit à une adaptation. « Il se passe également beaucoup de choses avec Afterparty en coulisse. Mais Hollywood est lent et difficile. Il y a déjà un partenaire de production, mais la balle est dans leur camp pour définir quand, et comment ils veulent l’annoncer ». Patience donc. Pour rappel, dans Afterparty, les joueurs incarnent deux meilleurs amis récemment décédés qui font soudainement face à une éternité en enfer. Mais il y a une faille : si vous buvez plus que Satan, il vous autorisera à revenir sur Terre. Le jeu sorti en 2019 est disponible sur macOS, PlayStation 4, Windows et Xbox One. Il est aussi arrivé sur Nintendo Switch en mars dernier.