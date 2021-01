Qualcomm annonce le Snapdragon 870 5G, un SoC prometteur

Après un Snapdragon 888 de tous les superlatifs, Qualcomm dévoile le réel successeur du Snapdragon 865 : voici le Snapdragon 870 5G, un SoC paré pour l’avenir.

Vous pensiez que Qualcomm n’allait proposer que son tout dernier Snapdragon 888 pour les flagships de l’année 2021 ? Par surprise, le fondeur vient justement de dévoiler un petit nouveau, baptisé Snapdragon 870, et qui fait logiquement suite à l’ancien processeur haut de gamme de la firme, le Snapdragon 865, présent sur la plupart des smartphones haut de gamme de 2020.

Concrètement, le Snapdragon 870 est composé d’un Kyro 585 octa-core côté CPU, capable de monter jusqu’à une fréquence de 3,2 GHz, et de supporter des écrans 4K à 60 Hz, et QHD+ jusqu’en 144 Hz. Il permet également l’intégration du Quick Charge 4+, permettant de recharger extrêmement rapidement un smartphone équipé, et prend en charge la capture vidéo jusqu’en 8K à 30 i/s, et 4K jusqu’en 120 i/s. Côté GPU, on pourra compter sur un Adreno 650, paré pour les usages les plus exigeants, et supportant le HDR 10-bit en plein jeu mobile.

Le Snapdragon 870 est surtout paré pour l’avenir, puisqu’il prend en charge la 5G, aussi bien le mmWave que le Sub-6 GHz grâce à son modem intégré. On pourra également compter sur le FastConnect 6800 de Qualcomm, qui lui apporte le support du WiFi 6 ainsi que des performances Bluetooth ultra-rapides. « Le Snapdragon 870 alimentera une sélection d’appareils de marques phares, notamment chez Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO et Xiaomi » explique Qualcomm, tout en précisant que les premiers appareils équipés devraient arriver sur le marché au premier trimestre 2021.